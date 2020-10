Voormalig hoofdredacteur Gaykrant krijgt 2 jaar cel wegens kinderporno

Voormalig Gaykrant-hoofdredacteur Hans P. moet anderhalf jaar de gevangenis in voor het bezit en de verspreiding van kinderporno. De rechtbank in Amsterdam legde hem woensdag 24 maanden cel op, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Vooral vanwege de grote hoeveelheden misbruikmateriaal die bij P. zijn gevonden, viel de straf een stuk hoger uit dan de eis van het Openbaar Ministerie.

P. (44) was in het bezit van ruim 8.500 foto’s, waarop misbruik te zien is van vaak zeer jonge kinderen en baby’s. Hij maakte ruim drie jaar deel uit van een kinderpornonetwerk. De rechters rekenen het P. niet alleen aan dat hij zoveel kinderporno had, maar ook dat de slachtoffers erg jong zijn. Bovendien waren de beelden veelal gewelddadig. De voormalig journalist, die zijn daden heeft bekend, hielp een „gruwelijke industrie” in stand te houden, aldus de rechtbank.

De anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk, die justitie tegen P. had geëist, vindt de rechtbank niet voldoende. Wat de rechters betreft was zelfs een onvoorwaardelijke celstraf van dertig maanden op zijn plaats. Die legden ze niet op, omdat deskundigen P. verminderd toerekeningsvatbaar hebben bevonden. Hij heeft een persoonlijkheidsstoornis „met vermijdende en narcistische trekken” en een alcohol- en cocaïneverslaving. P. zei tijdens de rechtszaak dat hij alleen kinderporno keek als hij onder invloed was. Naar eigen zeggen heeft hij geen seksuele voorkeur voor kinderen.

P. moet zich tijdens de proeftijd van drie jaar bij het voorwaardelijke deel van zijn straf laten behandelen. Zonder behandeling is de kans volgens deskundigen groot dat P. terugvalt in zijn verslaving, waaronder het vergaren van kinderporno. P. moet ook verplicht contact houden met de reclassering. Zijn computers en telefoons zullen geregeld onaangekondigd worden gecontroleerd.