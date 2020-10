Voor roomse rechters zijn seculiere Amerikanen barbaren

Toen Alexis de Tocqueville in de jaren 1830 door Amerika reisde om het geheim van de democratie te doorgronden, dacht hij veel na over de rol van religie in de VS. Hij was zelf een rooms-katholieke Franse aristocraat die, zij het met enige scepsis, sympathiseerde met de idealen van de Franse Revolutie. Volgens hem hadden Amerikaanse christenen zich bevrijd van het gezag van de paus, en daarmee van al het kerkelijke gezag. In de Nieuwe Wereld, schreef Tocqueville, was het christendom „democratisch en republikeins”.

Ian Buruma is historicus en schrijver.

Hij doelde natuurlijk niet op de Republikeinse Partij, die toen overigens progressief was, maar op de democratische republiek. Hij kwam waarschijnlijk op zijn reis ook meer protestanten tegen dan katholieken. De republiek was door protestanten opgericht en de elite in de VS bleef lange tijd protestants.

John F. Kennedy was tot nog toe de enige katholieke president. Hij moest tijdens zijn verkiezingscampagne in 1960 dan ook beloven dat hij trouw zou blijven aan de VS en dat Rome pas op de tweede plaats kwam.

Maar er is iets merkwaardigs gebeurd in Amerika. Van de acht rechters in het hoogste gerechtshof, de Supreme Court, zijn er vijf katholiek, en dat worden er als de Republikeinen hun zin krijgen spoedig zelfs zes. De enige protestantse rechter, Neil Gorsuch, was in zijn jeugd nog katholiek (de andere twee rechters zijn Joods). Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, is katholiek. De minister van Justitie, William Barr, is katholiek. En Joe Biden, misschien de volgende president, is ook katholiek.

White Anglo-Saxon Protestants

Hoe is de betrekking van hoge politieke posten door zo veel katholieken te verklaren? Wat betekent het? Op zijn minst gezegd is de dominantie van een protestantse elite (de WASPs, White Anglo-Saxon Protestants) nu voorbij. Katholieken werden ooit uit het openbare leven geweerd, omdat men dacht dat hun geloof niet strookte met liberale beginselen. Nu zitten zij op sleutelposities.

Tocqueville dacht geen moment dat het katholicisme per se botste met de liberale democratie, en zeker niet in de VS. Integendeel, katholieken geloven meer dan protestanten in gelijkheid, zei hij; protestanten zien meer in individuele vrijheid. Volgens hem waren Amerikaanse katholieken, die vaak behoorden tot de armere klassen, bij uitstek geschikt voor de Amerikaanse democratie.

Misschien wel. Maar katholieken zijn natuurlijk net zo verdeeld als protestanten. Je hebt linkse katholieken, rechtse katholieken, en alle schakeringen daartussen. Joe Biden is gelovig, maar in geen enkel opzicht radicaal. Toch werd hem verleden jaar de heilige communie ontzegd omdat hij pleit voor het recht van vrouwen op abortus. Veel andere katholieken stemmen op Trump in de hoop dat hij dat recht zal afschaffen.

Biden en Pelosi zijn katholiek op de manier waarop Kennedy dat was. Zo ook Sonia Sotomayor, een van de progressieve rechters in het Hooggerechtshof. Maar de andere rechters in het hof, en tevens de minister van Justitie, behoren tot een heel andere tak van hun geloof, die vaak indruist tegen de ideeën van de huidige paus Franciscus. Een columnist in The New York Times schreef onlangs dat „katholiek rechts nauwelijks meer katholiek is. Zijn politiek is min of meer dezelfde als die van andere leden van de rechtse christelijke coalitie”.

‘Judeo-christelijke waarden’

Daar zit veel waarheid in. Rechtse katholieken zien net als rechtse protestanten Trump als een zondige verlosser die niet alleen het recht op abortus gaat opdoeken, maar ook stevig zal tornen aan de barrières tussen kerk en staat. Maar dat betekent niet noodzakelijk dat die katholieken nauwelijks meer katholiek zijn.

De hoop van reactionaire katholieken dat de kerk weer centraal komt te staan in de staat wordt al sinds de Franse Revolutie gekoesterd. Vijanden van de Verlichting, zoals de Franse katholieke filosoof Joseph de Maistre (1753-1821), pleitten daar al voor. Zijn generatiegenoot Thomas Jefferson, een van de Amerikaanse vaders des vaderlands, werd door zijn protestantse tegenstanders verketterd omdat hij religie wilde beperken tot de privésfeer. Oppositie tegen de seculiere staat was dus al meer dan twee eeuwen geleden een gemeenschappelijk doel van reactionaire protestanten en katholieken.

Daarbovenop is er nog een extreem-rechtse draad die loopt van het antisemitisme van de katholieke radiopredikant pater Coughlin in de jaren dertig, via de anticommunistische heksenjacht van de katholieke senator Joe McCarthy in de jaren vijftig, naar de radicale hersenspinsels van Trumps voormalige adviseur, en katholiek, Steve Bannon.

De religieuze uitdaging is nu actueler dan ooit. Het huidige Hooggerechtshof wordt gedomineerd door rechters die geneigd zijn seculiere Amerikanen af te schilderen als barbaren die de VS om zeep willen helpen.

William Barr, de minister van Justitie, heeft gepreekt tegen goddeloze ideeën die „judeo-christelijke waarden” zouden bedreigen in het openbaar onderwijs. Mike Pence, de vicepresident, van huis uit katholiek en nu een ‘born-again’ evangelische christen, noemde zichzelf een „christen, conservatief, en een Republikein, in die volgorde”. De streng katholieke Amy Coney Barrett, door Trump naar voren geschoven als kandidaat voor het Supreme Court, is lid van People of Praise, een groep die trouw aan de paus vermengt met praktijken uit de Pinkstergemeente: spreken in tongen en directe communicatie met God.

Scheiding kerk en staat

Barrett heeft beloofd dat haar taak als rechter los zal staan van haar geloof. Toch maande zij rechtenstudenten van de katholieke universiteit Notre Dame dat hun levens niet in dienst moesten staan van het recht, maar van God. Bovendien steunde zij een initiatief om het recht op abortus ongedaan te maken, omdat het barbaars zou zijn.

Het katholieke geloof als zodanig is dus niet het probleem, want dat kan van alles zijn. Het probleem is een poging van heel machtige Amerikanen om de scheidslijn tussen kerk en staat te verwijderen. Die lijn was juist zorgvuldig in de 18de eeuw getrokken, om te zorgen dat de VS door het volk, en voor het volk, zou worden bestuurd, en niet door God.

Het lijkt misschien vreemd dat Donald Trump is voorbestemd om dit doel te bereiken, Trump die zelden of nooit een voet in de kerk zet en meer schade heeft berokkend aan de morele orde van Amerika dan alle vermeende seculiere vijanden van William Barr bij elkaar. Gods wegen zijn natuurlijk ondoorgrondelijk – ook in Nederland, waar de ongelovige Thierry Baudet financieel wordt gesteund door orthodoxe christenen. Maar een ding is zeker: een groot aantal Amerikanen gelooft heilig dat Hij Trump heeft gekozen om een hele goede reden.