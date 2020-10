Voor het eerst blootstellingsonderzoek coronavirus met gezonde proefpersonen

Engelse onderzoekers gaan voor het eerst tientallen jonge, gezonde mensen blootstellen aan het coronavirus dat Covid-19 veroorzaakt. Dat hebben de regering van het Verenigd Koninkrijk en onderzoekers van het Imperial College London deze week bekendgemaakt. Het besluit is omstreden: er bestaat veel weerstand tegen het blootstellen van gezonde mensen aan het coronavirus. Het experiment moet nog definitief worden goedgekeurd en begint naar verwachting in januari.

Het onderzoek wordt volgens Nature uitgevoerd door het commerciële onderzoeksbureau Open Orphans in een ziekenhuis in Londen. In eerste instantie zullen zo’n dertig tot vijftig deelnemers meedoen, die allen tussen de 18 en 30 jaar oud moeten zijn. Zij zullen naar verwachting met lage, geleidelijk oplopende doses van het coronavirus besmet worden. Wanneer een dosis gevonden wordt waarbij lichte besmetting optreedt, zouden verschillende kandidaatvaccins kunnen worden uitgeprobeerd.

Zo kan de beschermende werking van de verschillende vaccins vergeleken worden met die van een vaccin tegen een andere ziekte. Het is nog niet bekend welke kandidaatvaccins getest zullen worden. Mogelijk gaat het om het vaccin dat universiteit van Oxford wordt ontwikkeld. Eind augustus liet die universiteit nog weten geen plannen voor blootstellingsonderzoek te hebben.

„Besluit nooit lichtvaardig genomen”

De Britse regering heeft toegezegd 10 miljoen pond (11 miljoen euro) uit te trekken voor het experiment, volgens de BBC zou dit bedrag kunnen oplopen tot 33,6 miljoen pond (37 miljoen euro). Wat de vergoeding wordt voor de proefpersonen is nog niet bekend. Doorgaans betaalt Open Orphans deelnemers zo’n 4.000 pond (ruim 4.400 euro).

De meeste onderzoekers zijn huiverig voor een dergelijk blootstellingsonderzoek. Tegenstanders stellen dat er nog te weinig bekend is over SARS-Cov-2 om het experiment uit te voeren en dat deelnemers te veel gevaar lopen omdat bekend is dat het virus dodelijk kan zijn. Immunoloog Peter Openshaw van het Imperial College zegt daarover dat „het besluit om vrijwilligers te infecteren met een bekende ziekteverwekker nooit lichtvaardig wordt genomen”. Volgens hem kan een dergelijk experiment echter snel en veel informatie opleveren die gebruikt kan worden bij de zoektocht naar een geschikt vaccin en andere behandelmethoden tegen SARS-CoV-2.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: 8.764 positieve coronatests, 59 sterfgevallen en oplopende druk in het ziekenhuis