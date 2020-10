Verloofde journalist Khashoggi klaagt Saoedische kroonprins aan

Verloofde Hatice Cengiz van de in 2018 vermoorde Saoedische journalist Jamal Khashoggi heeft bij een Amerikaanse rechtbank een civiele zaak aangespannen tegen de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman. Dat meldt Khashoggi’s voormalige werkgever The Washington Post woensdag. Cengiz diende de aanklacht samen met de door Khashoggi opgerichte mensenrechtenorganisatie Democracy for the Arab World Now (DAWN) in. Cengiz beschuldigt Bin Salman ervan opdracht te hebben gegeven tot de moord op haar partner, die jarenlang kritisch was op de Saoedische regering.

Een van de advocaten van Cengiz zegt tegen The Washington Post dat het doel van de zaak is om een schadevergoeding te krijgen. Cengiz en de mensenrechtenorganisatie hopen verder dat tijdens dat proces documenten worden achterhaald, ook in Saoedi-Arabië, die meer inzicht geven in de gebeurtenissen. Volgens Cengiz gaat het om een „cruciale stap om gerechtigheid te krijgen voor Jamal”. Volgens haar wilde de kroonprins Khashoggi, die pleitte voor democratische hervormingen in de Arabische wereld, „permanent het zwijgen opleggen”.

Jamal Khashoggi werd in oktober 2018 gedood in het Saoedische consulaat in de Turkse stad Istanbul. Het lichaam van de voormalig journalist is nooit teruggevonden. Zijn stoffelijk overschot werd in stukken zijn gezaagd en zou zijn weggesmokkeld uit het gebouw. De zaak kreeg wereldwijd veel aandacht. Ook de Verenigde Naties trokken eerder al de conclusie dat Bin Salman achter de moord op Khashoggi zat.