‘Verdachte van vernieling Joods restaurant had toch terroristisch motief’

De man die wordt verdacht van vernieling en brandstichting bij het Amsterdamse koosjere restaurant HaCarmel zou toch een terroristisch motief hebben gehad. Dat blijkt uit onderzoek van een theoloog en een deskundige op het gebied van islamitisch extremisme dat is uitgevoerd in opdracht van justitie, meldt Het Parool woensdag. De verdachte, Saleh A. (32), verscheen woensdag tijdens een pro-formazitting voor de rechter. Hij is al eens veroordeeld voor een eerdere vernieling van HaCarmel.

A., een Palestijns-Syrische vluchteling, is volgens de officier van justitie geradicaliseerd en heeft „een extremistische ideologie”, schrijft Het Parool. „Zijn politieke denken wordt gekenmerkt door vijanddenken.” Tegen de politie heeft A. verklaard dat hij in Syrië met wapens heeft getraind en bij een strijdgroep was aangesloten. „Door zijn verleden is hij jarenlang vertrouwd geraakt met extremistische denkkaders”, aldus de officier. Op A.’s telefoon staan volgens Het Parool video’s waarin hij spreekt over wapens en het martelaarschap. Tegen de rechter-commissaris zei A. eerder al dat hij in opdracht van Allah had gehandeld.

Of A. nu ook vervolgd gaat worden voor terrorisme, is nog onduidelijk. Het Openbaar Ministerie liet die mogelijkheid eerder wel open. Twee jaar geleden, toen A. veroordeeld werd voor zijn eerste aanval op HaCarmel, bepaalde de rechter nog dat er geen sprake was van een terroristisch motief. A. zou vooral verward zijn geweest: hij had een ernstige posttraumatische stressstoornis, een licht verstandelijke beperking en een cannabisverslaving.

Gevaarlijke situatie

In mei dit jaar ging A. opnieuw in de fout. Hij werd opgepakt nadat hij de ruiten van HaCarmel had ingeslagen en een Israëlische vlag in het restaurant had geprobeerd in brand te steken. Er wacht hem ditmaal wellicht een zwaardere celstraf dan vorige keer, toen hij zes weken de cel in moest. De voorzitter van de rechtbank wees er in augustus op dat A. in herhaling is gevallen en dat de brandstichting een zeer gevaarlijke situatie had opgeleverd. „Als die vlag echt in de hens was gegaan, was hier binnen de kortste keren een flinke brand ontstaan. Misschien ook wel bij de bovenburen”, zei restauranteigenaar Daniël Bar-On daarover.

HaCarmel is de afgelopen jaren geregeld het doelwit geweest van aanvallen. Niet alleen van A., maar ook van Hassan N., die dit jaar een nepbom bij de zaak neerlegde. Hij kreeg daarvoor twaalf maanden cel, waarvan vier voorwaardelijk. Bij de veroordeling van N. zei de rechtbank dat zijn actie een „enorme impact” had gehad op de Joodse gemeenschap. Zowel N. als A. sloegen toe bij HaCarmel omdat het een Joods restaurant is