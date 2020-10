Trein, tram en bus gaan minder rijden

De negen bedrijven die in Nederland het openbaar vervoer verzorgen voorzien voor volgend jaar een sterke verschraling van hun dienstverlening. De daling van de reizigersopbrengsten door de coronacrisis veroorzaakt financiële problemen en de noodzaak om kosten te besparen.

De bedrijven zijn nu in onderhandeling met gemeenten en provincies over hoeveel ze mogen snijden in hun dienstregelingen. Dat blijkt uit een rondgang van NRC langs de bedrijven voor stads- en streekvervoer. Er wordt nog overlegd: de precieze aanpassingen zijn nog niet afgesproken. Duidelijk is wel dat men probeert om geen trajecten volledig te schrappen.

Extra vervoer in de ochtend- en middagspits is bij sommige vervoerders al gesneuveld, of verdwijnt binnenkort. Ook nachtelijke ritten worden al geschrapt, zowel bij de NS als bij het GVB in Amsterdam. Vervolgens wordt de frequentie op hoofdlijnen teruggebracht.

Na een sterke daling tijdens de lockdown in het voorjaar zag het ov een opleving in augustus. Half september lag de gemiddelde bezettingsgraad op 50 procent. De gedeeltelijke lockdown die op 13 oktober door het kabinet werd aangekondigd, deed dit cijfer weer dalen tot 40 procent. Mensen zijn weer meer thuis gaan werken en reizen, conform de oproep van het kabinet: „zo min mogelijk”.

Vanwege de coronacrisis krijgen vervoersbedrijven hun kosten om de dienstregeling uit te blijven voeren voor ten minste 93 procent vergoed door het rijk. Omdat het kabinet verwacht dat het ov-gebruik volgend jaar nog beperkt zal zijn, is deze vergoedingsregeling verlengd tot 1 juli 2021. Uiterlijk 1 april 2021 moeten vervoerders en lagere overheden een ‘transitieplan’ hebben opgesteld voor de tweede helft van 2021. Omdat de compensatie niet alle kosten dekt, voorziet de ov-sector verliezen van tientallen miljoenen euro’s per bedrijf.

Reizigersorganisatie Rover vreest dat de versobering die wordt voorbereid slecht uitpakt. Directeur Freek Bos: „Simpelweg snijden in de dienstregeling is op termijn niet lonend. Dat leidt tot onaanvaardbare wachttijden en verlies aan personeel dat na de crisis hard nodig is.” Rover pleit voor investeringen in het ov, voor na de crisis.

De vervoersbedrijven snijden ook in hun dienstregeling vanwege hoog ziekteverzuim. Veel werknemers zitten thuis in afwachting van een coronatest of de uitslag daarvan. Vervoerders wijten dit aan onjuiste berichten van de CoronaMelder: chauffeurs krijgen een melding dat ze in contact zijn gekomen met een besmet persoon, terwijl ze beschermd waren door spatschermen en 1,5 meter afstand houden van de passagiers. Een oplossing hiervoor is er nog niet.

