Tijd om een socioloog in het OMT te benoemen

In de week waarin hij zijn tienjarig premierschap vierde, moest Mark Rutte deemoedig constateren dat we corona er niet onder hadden gekregen. Hij had te veel vertrouwen gehad in onze ‘eigen verantwoordelijkheid’. In maart volgden we alle adviezen wel netjes op, maar nu stelden wij teleur. Als historicus vertrouwt onze premier op behaalde resultaten uit het verleden. Als socioloog weet ik dat die nauwelijks waarde hebben voor de toekomst.

Mark van Ostaijen is bestuurssocioloog aan de Erasmus Universiteit.

Maar of het nu gaat over institutioneel racisme, Haagse wijkrellen of het coronavirus, premier Rutte toont zich bewust van zijn beperkte sociaal-wetenschappelijke kennis. Zo stelde hij in het Tweede Kamerdebat over institutioneel racisme graag „weg te blijven” van dat woord want dat is „sociologisch jargon” en daar heeft hij zelfs een „hekel” aan. In reactie op de wijkrellen in Den Haag en Utrecht, stelde hij zelfs: „Ik ben geen socioloog en dat wil ik ook helemaal niet zijn. Dit is gewoon idioot gedrag waar ik geen verklaringen voor ga zoeken, het hoort gewoon te stoppen.” En toen een journalist tijdens de laatste persconferentie vroeg om Nederland te vergelijken met andere landen verontschuldigde hij zich, „want ik ben geen socioloog”.

Zo’n reactie is natuurlijk vooral een slimme politiek-retorische truc om moeilijke vragen, of vragen naar verklaringen voor sociaal gedrag, uit de weg te gaan en dat te reserveren voor een select clubje experts.

OMT is louter medisch-biologisch

Het toont ons ook dat er beperkingen zijn in de advisering van de premier. Of het nu gaat om racisme en discriminatie, rellen in grootstedelijke wijken of gedrag om coronabeleid op te volgen, er lijkt een kennislacune te bestaan in die politiek-ambtelijke advisering om sociale structuren en sociaal gedrag van betekenis te voorzien. Dat is spijtig maar tevens begrijpelijk, als we bijvoorbeeld kijken naar de expertise in het Outbreak Management Team. Zo zitten in het OMT namelijk louter geneeskundigen, virologen, epidemiologen, IC-specialisten, microbiologen, huisartsen, internisten-infectiologen en artsen infectieziektebestrijding.

Aangezien het coronavirus nog wel even onder ons zal blijven is het van belang om te erkennen dat we de fase van de ‘outbreak’, en dus de virologische fase, allang voorbij zijn. Het coronavirus is van een gemedicaliseerd vraagstuk een gemediatiseerd fenomeen geworden. Het gaat niet langer meer over de grilligheid van het virus, maar over onze omgang met dat grillige virus. En om daar zicht op te krijgen heb je sociale wetenschappers nodig, met een „vaste plek aan alle tafels”, zoals de WRR deze week terecht stelt.

Zo weten sociale wetenschappers heel goed dat er binnen elke groep, ook een OMT, na verloop van tijd groupthink ontstaat, waarbij leden van een groep in een tunnelvisie raken. Zo kan een eenzijdige medische samenstelling zorgen voor een te geneeskundige benadering van het virus. Een groep van louter hoogopgeleiden zal weinig rekening houden met laaggeletterden waardoor de communicatie abstract en talig zal zijn. En met een weinig etnisch divers collectief zal er beperkt oog zijn voor de sociaal-culturele verschillen in de omgang met het virus. Ook dat is bekend vanuit de sociale wetenschappen.

Sociaal-wetenschappelijke kennis ís er

Uiteraard werken er tientallen mensen bij de ‘gedragsunit’ van het RIVM die data verzamelen over „gedrag, regels en welbevinden”. En uiteraard laat zo’n OMT zich adviseren door planbureaus en adviesraden. Maar het adviseren van de adviseurs heeft als consequentie dat onze minister-president, en met hem het kabinet, nog altijd sociaal-wetenschappelijk in het duister tast. Gelukkig is de premier daar herhaaldelijk eerlijk over. Juist nu het daar op aankomt is het belangrijk ‘to speak truth to power’ zoals bestuurskundigen weten. Bovendien gaat het in die advisering niet zozeer om de meest actuele empirische gegevens, rekenmodellen en voorspellende parameters, zoals bij het RIVM voorhanden.

Maar gelukkig hoeft onze premier geen socioloog te zijn om over sociologische verbeelding en kennis te beschikken. Die internationaal gerenommeerde expertise is, ondanks slinkende wetenschapsbudgetten door onder meer dit kabinet, in Nederland ruimschoots voorhanden. Er zijn topwetenschappers in huis die zonder sociologisch jargon kunnen uitleggen hoe en met welk narratief er het beste over dit virus gecommuniceerd kan worden, welke onbedoelde gevolgen van beleid bij welke bevolkingsgroepen terechtkomen, welke sociale scheidslijnen dit virus trekt of wat het nut is om in te zetten op sociale netwerken.

Met het ingaan van een nieuwe fase, lijkt dit een mooi moment om ook die kennisbasis hierover te benutten. Kennis is macht, dat weten we uit de filosofie. Als historicus baseert onze premier zich graag op kennis uit het verleden. Sociale wetenschappers weten welke waarde die heeft voor het heden en de toekomst. En sociologen weten: die toekomst begint nu.