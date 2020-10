‘Strenger’ YouTube weert nu complotdenker Lange Frans

Hij filosofeerde er over het neerschieten van Mark Rutte, omdat de premier zich samen met een „wereldwijde elite” schuldig zou maken aan kindermisbruik. Ploos er berichten van ‘Q’ uit, de veronderstelde Amerikaanse inlichtingenbron die in cryptische boodschappen een vermeend plan van president Donald Trump uit de doeken doet, om een satanistische elite te bestrijden. En hij plaatste er muziekclips, waarin die theorieën óók voorbij kwamen.

Nu is rapper Lange Frans zijn YouTube-account kwijt. Het videoplatform scherpte vorige week de huisregels aan omtrent haat, intimidatie en misinformatie. Daardoor raakte de rapper zijn account kwijt, laat YouTube in een verklaring weten. De muziekclips van de rapper zijn overigens nog wel op andere kanalen op het platform te bekijken. Ook muziekclips waarin de omstreden theorieën voorbij komen.

Lange Frans plaatste regelmatig opnames van zijn podcast op zijn YouTube-kanaal. Hij had bijna 95.000 abonnees, zijn video’s werden ruim tien miljoen keer bekeken en haalden veelvuldig YouTube’s trendinglijsten met best bekeken video’s in Nederland.

Zondag met Lubach had geen invloed op de beslissing het kanaal te verwijderen, zegt YouTube. In het veelbekeken televisieprogramma nam presentator Arjen Lubach dit weekend Lange Frans’ theorieën op de korrel en riep hij socialemediabedrijven op meer te doen tegen de algoritmes die sommige gebruikers steeds meer complotten en nepnieuws zouden voorschotelen. „We nemen beslissingen op basis van onze communityrichtlijnen, niet omdat YouTube het onderwerp is van een kritisch tv-programma”, aldus een woordvoerder van YouTube in de verklaring.

Lange Frans, de artiestennaam van Frans Christiaan Frederiks, laat weten dat zijn hele kanaal weg is. „Ik kan niet meer inloggen. En je kunt niet even iemand bellen bij YouTube.”

Hij zegt op andere kanalen door te gaan met het verspreiden van zijn theorieën. „Mijn nieuwe podcast komt morgen. En als dat via YouTube kan, graag. Zo niet, dan via een andere weg.”

Lees ook: Fantaseren over een moord op Rutte en Wilders

De rapper verdiept zich al geruime tijd in complottheorieën. In zijn single ‘Kamervragen’ uit 2008 brengt hij met muzikant Baas B onder meer de dood van Pim Fortuyn in verband met diens protest tegen de Joint Strike Fighter. In augustus stelde hij vragen over een aanbieding bij Bol.com voor een set kinderboeken à 2.000 euro, waarna zijn volgers het bedrijf beschuldigden in kleine kinderen te handelen.

YouTube kondigde afgelopen donderdag aan „complottheorieën die worden gebruikt om geweld te rechtvaardigen” strenger aan te gaan pakken. Video’s waarin een persoon wordt verbonden aan dergelijke complotten zijn nu verboden. Als voorbeeld noemt YouTube een bericht waarin iemand wordt bedreigd of lastiggevallen omdat hij deel uit zou maken van complotten als QAnon of Pizzagate.

Lange Frans lijkt die regel te hebben overtreden toen hij in augustus in een interview met de omstreden complotdenker Janet Ossebaard zei dat premier Rutte onderdeel zou zijn van een pedofielennetwerk. Daarna speculeerde hij met Ossebaard over het neerschieten van de minister-president. „Ik kan goed schieten, het is niet dat ik zou missen. Het is alleen dat mijn hoofd zegt, wacht even, ik hou van die nachtrust”, aldus Lange Frans.

QAnon

Drie jaar nadat de complottheorie voor het eerst opdook, pakken Facbook, Twitter en YouTube nu voor het eerst QAnon aan. Aanhangers van de theorie geloven dat Donald Trump de wereld probeert te redden van machtige satanistische pedofielen. De theorie omvat eeuwenoude antisemitische elementen, zoals de overtuiging dat een Joodse elite bloed van mishandelde kinderen drinkt om jong te blijven. QAnon heeft in de VS meerdere keren tot terreurdreigingen en geweld geleid.

Vorige week al, op donderdag, besloot YouTube Lange Frans’ nummer ‘Lockdown (Fall Cabal)’ van zijn kanaal te verwijderen. In het nummer met meer dan een miljoen views, haalt de rapper in het refrein de populaire QAnon-slogan aan: „Where we go one we go all”.

Het nummer, dat al ruim een half jaar op de site stond, werd verwijderd - aldus de begeleidende mail – omdat het „YouTube’s beleid inzake intimidatie, bedreigingen en cyberpesten schendt”.