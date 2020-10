Restaurant is nu dé troef van hotels

Amerikanen zijn dol op het Ambassade Hotel, dat in een aantal pittoreske panden aan de Amsterdamse Herengracht huist. Het is er wonderful, amazing en lovely, schrijven toeristen op de recensiesite Tripadvisor, waarop het hotel de nummer 1 is van Amsterdam.

Door corona komen de Amerikanen er al maanden niet meer, en ze worden gemist. „Een Amerikaan legt zonder te knipperen 2.000 euro neer voor een paar overnachtingen”, zegt een woordvoerder van het hotel.

Nu probeert het Ambassade Hotel Nederlanders te trekken – want ook Europese toeristen zijn er sinds de tweede golf nauwelijks nog – met hun ‘Staycation arrangement’. Een kamer, ontbijt, drie gangen-diner in het restaurant en „gegarandeerd uitzicht op de gracht”. Prijs: 179 euro. Normale prijs: 430 euro, aldus de website. „Natuurlijk maken we daar geen winst op”, zegt een woordvoerder. „Maar elke euro, elke gast is er een.” Hopelijk geven ze nog wat uit in de bar, zegt hij, of huren ze een fiets. „En denken ze: wat een prachtige plek, hier moeten we terugkomen.”

Tijdens deze tweede horeca-lockdown hebben de hotels een troef in handen. Waar gewone restaurants dicht moeten, behalve voor afhaal of bezorgen, mogen zij hun gasten wél eten serveren in hun zaak – voor maximaal dertig man, althans, op anderhalve meter afstand. Hotels bieden volop arrangementen aan, zoals het Ambassade Hotel, dat eten en slapen combineert. Hoe vaak dat precies gebeurt, is overigens niet zeker, cijfers zijn er niet.

‘Hoteltruc’ mislukt

Veel aandacht kreeg de deal van Rotterdamse sterrenzaak Joelia, die gasten aanbood zich voor een tientje te registeren in het bovengelegen Hilton. Op die manier mochten ze nog wel uit eten. De ‘hoteltruc’ – voor die tien euro konden gasten niet echt in het Hilton overnachten – werd opgepikt door het AD en al snel geannuleerd.

Volgens Koninklijke Horeca Nederland mócht het overigens wel degelijk wat Joelia deed en werd het initiatief alleen vanwege negatieve media-aandacht teruggedraaid. De branche-organisatie noemt het „begrijpelijk” dat horeca-ondernemers in de zware corona-tijden zoeken naar „creatieve oplossingen”, stelt een woordvoerder. „Hotels kampen met enorme problemen: hotelkamers staan leeg en de vaste lasten, zoals huur- en personeelskosten, lopen door.”

Pas in 2022 zullen kamerprijzen op oude niveau zijn Nederland telt zo’n 3.500 hotels.Amsterdam heeft de hoogste hoteldichtheid. Tijdens de eerste horecalockdown, toen veel hotels hun deuren sloten, kreeg de sector een enorme klap. In april was 2,8 procent van de Nederlandse hotelkamers bezet, meldde het CBS. Een jaar eerder was dat ruim 55 procent. Om klanten te trekken verlagen veel hotels hun kamerprijzen. Pas in 2022 zullen de kamerprijzen weer op een pre-corona-niveau zitten, denken hotelhouders, zo blijkt uit een recent rapport van horeca-consultant Horwath. In Amsterdam zal dat naar verwachting zelfs pas in 2023 het geval zijn. Hôteliers verwachten volgens het rapport in heel 2020 een bezettingsgraad van 42 procent. In 2019 was dat bijna 80 procent.

Bij hotel De Plataan in Delft gingen ze in zee met het om de hoek gelegen eetcafé De Verbeelding. „Na de persconferentie van vorige week dinsdag dachten we vrij snel: we moeten iets met eten doen”, zegt Floortje Meijer van De Plataan. Alleen voor de hotelgasten, benadrukt ze, en allemaal volgens de coronaregels. Ze wil niet dat het lijkt alsof zij ook een truc uithalen.

Het hotel kwam uit op 198 euro, voor tweemaal drie gangen door de kok van het eetcafé, ontbijt, een flesje wijn en een karakteristieke Plataan-kamer, zoals de Reuzenkelp in oceaansferen. „Normaliter verhuren we zo’n kamer voor 170 euro inclusief ontbijt.” Het is nu dus allemaal wat goedkoper dan normaal, zegt Meijer. „Maar met iedereen die we binnenkrijgen, zijn we blij.”

Wanneer de omzet stijgt, heeft het hotel ook minder recht op de loonsubsidie NOW, maar daar maakt Meijer zich niet druk over. „We gaan er vanuit dat we meer overhouden als we ook meer verdienen.” Het loopt overigens nog geen storm bij De Plataan: van de 29 kamers zijn er donderdag twee geboekt, vrijdag drie, en zaterdag ook.

Een bezettingsgraad van zo’n 10 tot 15 procent, zoals bij De Plataan, is volgens KHN geen uitzondering, vooral in de steden waar hotelhouders het erg lastig hebben. En ook voor hotels met veel zakelijke gasten is het sappelen, ziet Rob Hermans, directeur van Fletcher Hotels, een keten van ruim honderd hotels in heel Nederland. „De buitenlandse markt is helemaal nul.” In de buitengebieden gaat het vaak juist goed. „In de duinen, in de bossen.” De parkeerplaatsen, zegt hij, staan er vol met auto’s met fietsendragers. Allemaal mensen die de natuur intrekken.

Geen dumpprijzen

Hoe laag moet je zakken, om toch nog wat gasten binnen te hengelen? Daarover wordt veel over gepraat in de horecawereld. Je hoort zo nu en dan wel van stuntprijzen, zegt marketingmanager Cor van Dalfsen van het Groningse boutiquehotel Prinsenhof, dat twee restaurants heeft. „Wij doen daar niet aan mee. Ons standpunt is: wij geven al een eerlijke prijs, dit is het waard.” De zaak biedt arrangementen, maar deed dat voor corona ook al. „Als we nu gaan prijsdumpen, hoe kom ik dan ooit weer op mijn oude niveau?” Prinsenhof houdt het ook nog wel even vol zegt hij, want de zomer was goed en ze zijn de herfstvakantie „redelijk” doorgekomen.

Ook Hermans van Fletcher weet al te goed dat prijs een gevoelig punt is. Hij voelt zich genoodzaakt hun herfst- en wintertarief van 25 euro per persoon te verdedigen. „Ik krijg het gevoel dat sommige mensen denken dat wij gasten naar het restaurant lokken met goedkope overnachtingen. Dat is niet zo. Wij hebben in deze periode al jaren een actie van 25 euro per nacht. U moet weten dat die prijzen doorlopen tot februari.” De eerste twee maanden van het jaar zijn voor de hotels het absolute laagseizoen.

Bij het Ambassade Hotel zien ze wel een verbetering ten opzichte van de eerste horeca-lockdown. „Er komen wat meer aanvragen binnen. Mensen zijn niet meer zo bang als in maart en april”, zegt een woordvoerder. Toch houdt het nog niet over – en dat is even wennen. „We bestaan sinds 1953 en zaten altijd vol, vol, vol. Dat was zo normaal geworden. Ik heb nu wel geleerd dat toerisme niet zo vanzelfsprekend is.”