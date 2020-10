Rein Wolfs’ eerste jaar als directeur van het Stedelijk: ‘We willen nog steeds meespelen in de wereld’

Iedereen in het Stedelijk Museum Amsterdam draagt een mondmasker – in de tentoonstellingszalen beneden én in de kantoren daarboven. Het gesprek met Rein Wolfs, volgende maand precies een jaar artistiek directeur van het Stedelijk, vindt plaats in een geventileerde overlegruimte, daar mag het kapje even af.

Het gaat nog lang duren voordat het Stedelijk weer volle zalen trekt, denkt Wolfs (60). „Ik verwacht dat we heel lang niet tot nauwelijks toeristen zullen ontvangen, normaal gesproken 40 procent van onze bezoekers. Daarnaast ontvangen we op dit moment erg weinig mensen van buiten Amsterdam.” Wegblijvend publiek betekent ook een behoorlijke financiële domper. Wolfs verwacht een inkomstenderving „van zo’n 4 miljoen euro” dit jaar.

De afgelopen maanden heeft hij zich daarom gericht op politieke lobby, onder andere met twee open brieven in samenwerking met de directeuren van Kunstmuseum Den Haag, Boijmans en het Centraal Museum: „Op zoek naar geld, naar compensatiemaatregelen.” Die heeft het museum gekregen. „En dat is goed, daarmee moeten we het tot het einde van dit jaar vol zien te houden.”

Rein Wolfs: „Die absolute gedachte dat er één kunstgeschiedenis is, vinden we achterhaald.” Foto Andreas Terlaak

Na een roerige tijd in het Stedelijk Museum, waarin twee directeuren voortijdig vertrokken – Beatrix Ruf stapte op vanwege ophef over nevenfuncties – en meerdere beeldbepalende conservatoren elders directeur werden, werd Rein Wolfs als directeur aangesteld om stabiliteit te brengen en een nieuwe koers uit te zetten voor het museum.

De corona-onzekerheid zorgt ervoor dat Wolfs bij zijn plannen een disclaimer gebruikt: als het budgettair lukt. „We hebben een programma, maar het begin van volgend jaar zal duidelijk maken wat onze speelruimte is.”

Volgens de Amsterdamse Raad voor de kunst werd u, voor corona al, bij uw aanstelling geconfronteerd met een ‘financieël ongezonde instelling’.

„Het Stedelijk is na de verbouwing geconfronteerd met subsidieverlagingen. Het museum moet een nieuw budgettair evenwicht vinden. We zijn niet een museum dat financieel alles kan doen wat het wil. En ondertussen wordt er veel verwacht. En terecht, ik verwacht ook veel van ons.”

Weinig financiële ruimte en veel ambitie, hoe lost u dat op?

„We willen nog steeds meespelen in de wereld. En dat doen we ook, maar we doen het niet elke dag. En elke dag een beetje anders. Betrokkenheid en toegankelijkheid, dat zijn volgens mij de waarden die belangrijk zijn. We kunnen als museum daarmee een bepaald soort eigenzinnigheid tonen.”

Waar herkennen we die eigenzinnigheid aan?

„Dat zie je bijvoorbeeld aan de aankopen die we doen. Met kleine middelen, maar toch. We hebben bijvoorbeeld onlangs werk van twee hedendaagse Russische vrouwelijke kunstenaars gekocht, Yulia Tsvetkova en Anna Tereshkina, die zich beiden heel activistisch inzetten voor de rechten van vrouwen en LHBTIQ+’ers en daardoor ook in aanraking zijn gekomen met de Russische justitie. Het is voor ons belangrijk om iets van die tegencultuur te laten zien. We willen niet alleen maar de kunst laten zien zoals die door de kunstmarkt wordt gedomineerd. Op die manier kun je ook een ander draagvlak creëren.”

Wat is dat voor draagvlak?

„Dat is een draagvlak waarbij ook mensen die zich nu minder gerepresenteerd voelen, zich toch op een bepaald moment gerepresenteerd kunnen voelen.”

Betrokkenheid en toegankelijkheid dat zijn volgens mij de waarden die belangrijk zijn

Zien we die maatschappelijke betrokkenheid ook in kleinere interventies, zoals de poster voor Black Lives Matter die het Stedelijk liet maken?

„Van Farida Sedoc. Zeker. En in het portret van prinses Beatrix van Luc Tuymans naast de Nederlandse vlag in fotonegatief van Willem de Rooij [uit de serie Four Flags, bedoeld om kunst tijdens de eerste coronalockdown zichtbaar te houden in de buitenruimte, red.] dat nu in de entreeruimte hangt. Dat is ook het soort spanningsveld waar ik altijd naar zoek. Het museum mag in de entreeruimte best een soort ‘in-your-face-kwaliteit’ hebben. Ik wil het museum sneller maken. Zodat het meer kan inspelen op de maatschappelijke realiteit. Kunstenaars kunnen dat vrij goed.

„Je ziet het ook aan de tentoonstellingen die we volgend jaar willen gaan maken. We werken met Remy Jungerman aan een solo-expositie en we maken een grote tentoonstelling rond de Duitse expressionisten Kirchner en Nolde, maar in verbinding gebracht met het kolonialisme. Nolde is veel op reis geweest, naar Papoea-Nieuw-Guinea, en Kirchner keek veel naar de etnografische musea en de zogenaamde ‘Menselijke Dierentuin’. De tentoonstelling kijkt op een kritische manier naar hoe zij zijn omgegaan met andere culturen. Daarnaast komt de tentoonstelling rond de media-kritische kunstenaar Hito Steyerl naar het Stedelijk.”

Begin dit jaar deed het Stedelijk de belofte om de helft van het aankoopbudget te gebruiken voor niet-westerse makers en makers van kleur. Is een quotum de beste manier om diversiteit te bereiken?

„Dat betwijfel ik ook, maar het is wel een goede manier om intern en extern de urgentie duidelijk te maken.

„Er zit ook een risico aan die meer maatschappelijke koers. Je kunt ten eerste de plank misslaan. Daarnaast kun je tegenstand opwekken. Niet iedereen ziet zo graag dat het maatschappelijk debat het museum in wordt gebracht. Volgens hen moet het museum een harmonisch geheel van schoonheid, contemplatie, esthetiek en zuiverheid zijn. Ik zit meer in de richting dat het kunstwerk ook andere, meer maatschappelijke dingen te vertellen heeft. Zonder die eerste richting weg te laten overigens.”

Lees ook: Wat is een museum? ‘Ideologische’ definitie verdeelt museumwereld

Bij de aanvang van Rein Wolfs’ directeurschap formuleerde NRC vijf ‘hete hangijzers’, de grootste uitdagingen voor de nieuwe directeur. Dat waren onder andere het peperdure Stedelijk Base (2,9 miljoen euro, 2 miljoen meer dan vooraf begroot), een opvolger van presentatieruimte Stedelijk Museum Bureau Amsterdam (1993-2016), en de onrust in de organisatie. Meer maatschappelijke betrokkenheid stond daar opvallend genoeg niet bij. Wolfs: „Maar het is volgens mij wel het antwoord op een aantal van die kwesties.”

Wat gaat er gebeuren met Stedelijk Base?

„Onlangs hebben we de bovenverdieping met kunst vanaf 1980 opnieuw ingericht. Daarmee hebben we flinke stappen gezet in de richting waar we naartoe willen. Dat kun je ook kwantificeren: meer vrouwen, meer makers van kleur. Daarnaast kiezen we meer voor thematische combinaties.

„Vanaf volgend jaar willen we echt compleet andere collectie-opstellingen gaan maken. Rond mei/juni verhuist de kunst vanaf 1980 vanuit de nieuwbouw naar het oude gebouw. En later in het jaar hoop ik, als het budgettair lukt, om de kunst vanaf 1945 ook naar de bovenverdieping van de oudbouw te halen. Base in de kelder van de nieuwbouw blijft op deze manier bestaan tot 2022, zoals in het begin ook is bedacht. Daarna gaat ook de rest van de collectie naar de oudbouw.”

Waarom keert de vaste collectie terug naar de oudbouw?

„Boven kunnen we flexibeler werken. Je hebt verschillende zalen, kunt een parcours uitzetten. Ik wil bovendien de bovenverdieping niet meer te vaak braak hebben liggen. Bij wisselende tentoonstellingen moet je daarna weer een opbouwperiode van acht weken inplannen, en dan is een helft van het oude hart van het museum gesloten. Dat wil ik niet meer.

„In de oudbouw heb je de monumentale trap en erezaal in het midden. Daar kunnen we met grotere interventies van hedendaagse kunst op de collectie reageren. Dit jaar gaan we dat in december voor het eerst doen: met de presentatie Small World, Real World, over globalisering en engagement. Een klein voorschot op hoe we in de toekomst de collectie willen laten zien: geactiveerd met thematische presentaties.”

Wat gaat er in de kelder gebeuren?

„Dat wordt vanaf ergens in 2022 de ruimte voor tijdelijke exposities. Het betekent overigens niet dat we de tentoonstellingsstructuur van Rem Koolhaas weghalen. Ik zie het als een uitdaging om die te blijven gebruiken voor tijdelijke presentaties en performances.”

Behoudt u de wanden omdat ze zoveel gekost hebben?

„Die kosten zijn in vijf jaar afgeschreven, dus dat is het niet. Ik ben heel benieuwd hoe we met die displays kunnen werken, ik heb verschillende mogelijkheden in mijn hoofd en daar gaan we met het team en met Rem Koolhaas verder naar kijken.”

Een ander ‘heet hangijzer’ dat NRC vorig jaar zag, was de leegloop binnen het inhoudelijke team van het Stedelijk Museum. Verschillende beeldbepalende conservatoren als Bart Rutten, Margriet Schavemaker en Martijn van Nieuwenhuyzen vertrokken naar andere musea om daar directeur te worden. „Er is veel veranderd. We hebben veel nieuwe mensen binnengehaald, mensen die anders kijken, mensen die ook een scherp oog hebben voor kunst die niet uit Noord-Amerika en West-Europa komt, zoals Amanda Pinatih van vormgeving. Ons nieuwe hoofd Onderzoek Charl Landvreugd kijkt echt vanuit de makerspraktijk, niet als academicus, maar als kunstenaar zelf. Hetzelfde geldt voor Thomas Castro, de nieuwe conservator Grafische Vormgeving, die werkt ook vanuit een eigen praktijk als grafisch vormgever. Met Yvette Mutumba en Adam Szymczyk hebben we twee curators at large die met een kritische blik van buitenaf meekijken naar de nieuwe collectie-opstellingen.”

Wat heeft dat al opgeleverd?

„Bijvoorbeeld dat we het museum anders naar buiten willen brengen. We hebben het nu nog op te veel plekken over ‘Het museum voor dé kunstgeschiedenis van 20ste en 21ste eeuw’. Maar die absolute gedachte dat er één kunstgeschiedenis is, vinden we achterhaald. Daarnaast lopen er verschillende onderzoeksprojecten, bijvoorbeeld gericht op Indonesië en wat het museum in de 125 jaar dat het bestaat rond dat land heeft gedaan.”

En de terugkeer van Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, gaat dat gebeuren?

„Ik wil dat nog steeds, al is het tijdens de lockdown een beetje veranderd. Het is nu niet het beste idee om een nieuwe instelling in Amsterdam op te zetten. We zijn van plan om het Bureau Amsterdam bínnen het Stedelijk zelf te brengen. Het SMBA heeft geweldige dingen gedaan: het diversiteitsdebat werd daar bijvoorbeeld al veel eerder gevoerd. Als aparte instelling, waar andere mensen het voor het zeggen hebben, kan het SMBA vechten tegen het grote museum.

Kunstpodia spelen een vitale rol in het beeldendkunstklimaat van Amsterdam, maar hun positie is vaak onzeker. Lees ook: ‘Er is in Amsterdam iets kapot aan het gaan’

„We hebben een ruimte op het oog in de oudbouw, die op sommige momenten een eigen ingang zal hebben, voor de avondprogrammering. Ik hoop vanaf eind volgend jaar. We willen het graag met additionele financiering doen, omdat die van de gemeente niet toereikend is. Er vallen op dit moment al zoveel klappen, kunstruimte W139 en Museum Het Schip zijn bedreigd doordat ze buiten de subsidie vielen. Daar wil het Stedelijk niet bij in de weg zitten. Laten wij onze activiteiten voorlopig rond het Museumplein concentreren.”

Met uw voorganger Beatrix Ruf is afgesproken dat ze in de toekomst het Stedelijk kan helpen met exposities. Hoe staat u daar tegenover?

„Ik heb met Beatrix Ruf heel goed contact. Ik heb ook met haar afgesproken een keer een tentoonstelling te maken, waarschijnlijk in 2023. Ik heb veel respect voor haar kwaliteiten als curator. Ze heeft het Stedelijk Museum erg vernieuwd, op een andere manier dan ik zou doen, maar dat is ook omdat ik weer in een ander tijdvak zit. Het museum is door haar weer spraakmakend geworden, en dat willen we graag zo houden.”

CV Rein Wolfs (Hoorn, 1960) studeerde kunstgeschiedenis in Amsterdam. Na eerst vijf jaar te hebben gewerkt als kunstcriticus en tentoonstellingsmaker maakte Wolfs vanaf 1991 carrière bij verschillende Zwitserse kunstinstellingen. Van 2001 tot 2007 was hij hoofd presentaties bij Museum Boijmans Van Beuningen. Daarna werd hij artistiek directeur hij Kunsthalle Fridericianum in Kassel. Als gastcurator maakte Wolfs diverse exposities, in 2003 onder meer de Nederlandse inzending voor de Biënnale van Venetië. Van 2013 tot 2019 was hij directeur van de Bundeskunsthalle in Bonn. Per december 2019 is Wolfs aangesteld als directeur van het Stedelijk Museum.