Paus: ‘Ook homoseksuelen moeten een gezin kunnen stichten’

Helemaal nieuw is het niet, maar zo expliciet had paus Franciscus zich nog niet uitgesproken voor wettelijke regeling van partnerschap tussen homoseksuelen: „Wat we moeten maken is een wet voor civiele verbintenissen; op die manier zijn ze juridisch gedekt.”

De paus doet deze uitspraken in een documentaire van de Russische regisseur Evgeny Afineevsky. Die film gaat grotendeels over wereldproblemen waarvoor Franciscus zich heeft ingezet, zoals migratie, armoede, inkomensongelijkheid en milieu. Halverwege komt in een interview met de paus homoseksualiteit aan de orde. „Homoseksuele mensen hebben er recht op in een gezin te zijn. Ze zijn kinderen van God”, zegt Franciscus dan. „Niemand mag om die reden eruit worden gezet of miserabel worden gemaakt.” In de zinnen daarna pleit hij voor wettelijke regeling van homoseksuele verbintenissen.

Traditionele kerk

Deze uitspraak past in de eerdere openheid van de paus voor homoseksuelen, maar staat haaks op de traditionele opstelling van de kerk. In 2003 schreef de Congregatie voor de Geloofsleer, geleid door de latere paus Benedictus XVI, nog dat de Katholieke kerk zich met hand en tand moest verzetten tegen iedere juridische erkenning van homoseksuele verbintenissen.

Paus Franciscus vermijdt ook nu het woord „huwelijk”, net als in interviews in 2014 en in 2017, toen hij impliciet civiele verbintenissen als een realiteit erkende. In 2018, op een terugvlucht naar Rome, antwoordde hij op een vraag wat ouders moeten zeggen tegen homoseksuele kinderen: „Het negeren van een zoon of dochter met homoseksuele neigingen is een volledig gebrek aan vaderschap of moederschap. Geef ze ruimte.”

In Argentinië was hij tegen

Toen hij nog kerkleider was in Argentinië heeft de paus zich fel gekeerd tegen suggesties voor legalisering van een homohuwelijk. Hij vond toen dat de Argentijnse bisschoppen de angel uit het debat moesten halen door te pleiten voor civiele verbintenissen. De conservatieve groep verzette zich daartegen, en uiteindelijk verloor de kerk haar strijd.

Kort na zijn aantreden als paus in 2013 heeft Franciscus aangegeven wat zijn grondhouding is tegenover homoseksualiteit in zijn antwoord op een vraag over mogelijke homoseksuele priesters. „Wie ben ik om te oordelen”, zei hij toen.

Van verschillende kanten is de uitspraak van Franciscus in Afineevskys documentaire, die woensdag op een filmfestival in Rome in première is gegaan, met instemming begroet. Benedetto Della Vedova, secretaris van de kleine partij Piu Europa, sprak tegenover persbureau Ansa over „revolutionaire woorden” waarmee de paus „homoseksuelen het volle burgerschap geeft”.