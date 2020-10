Onderzoekers: Amsterdamse driehoek was ‘passief’ tijdens Dam-demonstratie

De Amsterdamse veiligheidsdriehoek van burgemeester, politie en Openbaar Ministerie heeft rondom het antiracismeprotest op de Dam slecht samengewerkt. De besluitvorming over de openbare orde verliep „slordig” en met name het OM stelde zich tijdens de demonstratie op 1 juni, waar op grote schaal de coronaregels werden overtreden, „passief” op. Ook werd bij de voorbereiding van de demonstratie te veel vertrouwd op informatie van de politie, die de opkomst dramatisch onderschatte.

Dat concludeert een onderzoekscommissie onder leiding van hoogleraar politieke wetenschap Arjen Boin in een woensdag verschenen rapport. Op verzoek van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema reconstrueerde de commissie de gebeurtenissen voorafgaand, tijdens en na de Dam-demonstratie, die leidde tot een storm van verontwaardigde reacties onder politici en burgers. In de Amsterdamse gemeenteraad toonde Halsema al eerder spijt over de gang van zaken op 1 juni.

„Voor, tijdens en onmiddellijk na de 1 juni-demonstratie heeft de Amsterdamse driehoek niet als een overlegorgaan gefunctioneerd”, schrijven de onderzoekers in hun kritische rapport Een verkeerde afslag. Halsema, politiechef Frank Paauw en de lokale hoofdofficier van justitie Jeroen Steenbrink kwamen rondom de demonstratie niet één keer bijeen, terwijl dit volgens de commissie wel had gemoeten. Het besluit om de anderhalvemeterregel niet te handhaven kwam bovendien op een „rommelige” manier tot stand. „Met de wijsheid van achteraf kunnen we stellen dat een vorm van collectieve passiviteit overheerste op die mooie Tweede Pinksterdag.”

‘OM heeft het laten gebeuren’

Met name het OM krijgt ervan langs van de commissie. Hoewel het besluit om wel of niet te handhaven op de afstandsregels primair bij hem lag, hield hoofdofficier Steenbrink zich op het beslissende moment stil. „De passieve houding van het OM had directe gevolgen voor de besluitvorming”, schrijven de onderzoekers. „Het OM heeft dit laten gebeuren.”

Ook op de Amsterdamse politie hebben de onderzoekers stevige kritiek. Die voorspelde enkele honderden bezoekers op de Dam; het werden er uiteindelijk tussen de 10.000 en 14.000. De commissie verbaast zich erover „dat het zo lang duurt voordat een professionele organisatie als de Amsterdamse politie zich realiseert dat de initiële inschatting, waarop de hele voorbereiding is gebaseerd, niet correct is.” Ook bleek de vuistregel die de Amsterdamse politie bij demonstraties hanteert (de opkomst is een derde van het aantal aanmeldingen) in dit geval volstrekt niet te kloppen. In de toekomst zou de driehoek veel minder moeten leunen op het informatiemonopolie van de politie, schrijven de onderzoekers.

Burgemeester Halsema had volgens de commissie naar buiten toe duidelijker moeten communiceren. Zo leidde haar omschrijving van de beslissing om niet te handhaven (‘driehoeksbesluit’) intern tot spanningen met het OM. Ook het feit dat ze de demonstratie bezocht zonder mondkapje en mét slavernij-button droeg volgens het rapport bij aan de „mediastorm” die al snel na de demonstratie ontstond.

Wat ook niet hielp, was dat de driehoek tijdens de demonstratie contact hield via een WhatsAppgroep. Die manier van communiceren vindt de commissie ongeschikt voor het nemen van „belangrijke strategische besluiten”. De onderzoekers adviseren om daarmee te stoppen.

In een reactie schrijft Halsema dat de driehoek de conclusies en aanbevelingen van het rapport omarmt. Binnenkort verschijnt nog een tweede onderzoek, naar de informatiepositie van de politie op sociale media.