Nederlandse ‘profeet’ in Duitsland aangehouden in onderzoek naar sekte

De Duitse politie heeft nabij Asperden woensdag een 58-jarige Nederlander aangehouden in een onderzoek naar een mogelijke sekte. Dat meldt de krant de Rheinische Post. De man noemde zichzelf „de profeet”.

De politie kwam met honderden agenten af op een melding van een getuige dat iemand tegen zijn of haar wil zou worden vastgehouden op het terrein, meldt de Duitse nieuwssite NRZ. Ter plaatse stuitten agenten op een „religieuze gemeenschap”, dan wel „een sekte” van de zogenoemde Orde der Transformanten. Een 25-jarige Nederlandse vrouw verbleef onvrijwillig in het klooster, zij en de 58-jarige verdachte worden door de politie verhoord, schijft de politie in een persbericht. In totaal troffen de autoriteiten 54 mensen aan, onder wie tien kinderen. Of meer mensen mogelijk tegen hun zin werden vastgehouden, wordt onderzocht.

Op het terrein was een evenementenbedrijf gevestigd, met onder meer een café. Welke activiteiten daar precies plaatsvonden, is nog onduidelijk. Bij de inval zijn volgens de politie gegevensdragers en twee alarmpistolen inbeslaggenomen. Uit onderzoek moet blijken of de aangetroffen mensen inderdaad deel uitmaken van een sekte en of ze op het terrein mogen blijven wonen.

Een religieuze gemeenschap met de naam Orde der Transformanten kwam eerder negatief in het nieuws. In 2014 werd een 26-jarig lid van de beweging, Erwin S., door de rechtbank in Lelystad veroordeeld tot zes jaar cel voor poging tot moord. In 2008 werd een oud-lid meerdere malen onder vuur genomen, maar hij overleefde. Twee aanhangers van de beweging werden vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.