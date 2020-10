Moskeeën in twee Franse steden onder politiebescherming

Moskeeën in twee steden in het zuidwesten van Frankrijk staan vanaf woensdag onder politiebescherming. Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin heeft de lokale autoriteiten daartoe opgeroepen, meldt hij via Twitter. De moskeeën in de steden Bordeaux en Béziers zouden het doelwit zijn geweest van bedreigingen en geweld. Volgens Darmanin zijn die acties „onaanvaardbaar in de Republiek Frankrijk”.

Frankrijk verkeert sinds afgelopen weekend in een staat van paraatheid, nadat een geschiedenisleraar in Parijs op straat werd onthoofd door een geradicaliseerde tienerjongen, omdat hij karikaturen van de profeet Mohammed in zijn klas had getoond. Via sociale media zou zijn opgeroepen om wraak te nemen voor de actie door de moskee in Béziers in brand te steken. De moskee zegt haatberichten op Facebook te hebben ontvangen.

De Franse president Emmanuel Macron zei dit weekend nog hard te zullen optreden tegen de politieke islam. Woensdag maakte de Franse regering bekend dat een islamitische groepering genaamd Sjeik Yassin wordt verboden. Dinsdag gaf het ministerie van Binnenlandse Zaken nog opdracht tot de sluiting van een Parijse moskee in verband met de moord. Op de Facebook-pagina van de moskee zou een video zijn geplaatst met kritiek op de leswijze van geschiedenisleraar Samuel Paty, een aantal dagen voor hij werd onthoofd.