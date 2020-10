Moedig spel levert Ajax niets op tegen Liverpool

Het was het moedige optreden waar Ajax-coach Erik ten Hag vooraf wellicht op had gehoopt. Ajax vocht, zette druk, creëerde veel, maar werd in een zeker niet onaardig Europees duel afgerekend op efficiëntie.

Zo verloor Ajax in het eerste Champions League-duel met 0-1 van Liverpool. Vuurwerk knalde buiten het stadion bij aanvang, na afloop voelde het zuur; na een avond waar meer in had gezeten tegen de superieure Engelse landskampioen van vorig seizoen. Ajax speelde gedisciplineerd, liet zich niet overrompelen, maar miste de finesse in de afwerking.

Ten Hag had op papier een ingenieus plan uitgewerkt, met Daley Blind in een centrale rol vóór de verdediging, als verbindingsspeler tussen defensie en middenveld. Daarmee werd de verdediging extra gestut zonder dat de langzamere Blind in gevaarlijke één tegen één duels zou komen met het razendsnelle Liverpool-trio voorin.

Omdat Liverpool doorgaans zo veel druk zet, zag Ten Hag mogelijkheden om ruimte te vinden achter de laatste linie. Daarin is een offensieve sleutelrol weggelegd voor de snelle Ghanees Mohammed Kudus, als meest centrale aanvaller. Idee: hij moet voor veel beweging tussen de linies zorgen en zo twijfel creëren.

Maar na vijf minuten zakt Ajax-speler Kudus al naar de grond, na een ongelukkige landing bij een duel waar hij zijn rechterknie kwetst. Meteen het gebaar – hij kan niet verder. Het gooit de strategie van Ten Hag deels in de war. Quincy Promes vervangt hem en komt vanaf links te spelen, waarop Dusan Tadic verhuist naar zijn vertrouwde rol in de spits.

Enkele belangrijke bouwstenen ontbraken bij Liverpool: de uitstekende doelman Alisson Becker, regisseur Virgil van Dijk en middenvelder Thiago Alcántara. Zo werd een gat geslagen in de vaste formatie van Liverpool, dat al jaren met dezelfde kernploeg speelt.

Door die verzwakking ontbraken de automatismen en vastigheden, en werd de aanvalsmachine met Mohamed Salah, Roberto Firmino en Sadio Mané minder vaak in stelling gebracht dan gebruikelijk. Liverpool-coach Jürgen Klopp staat woest gebarend langs de kant – hij ziet dat het niet loopt, hoewel ze toch een licht overwicht hebben.

Eerste grote kans

Ajax krijgt de eerste grote kans. David Neres geeft een gevoelige passje op Promes, die de bal vrij voor het intikken heeft, maar op de rechtervoet van doelman Adrián stuit. Twee minuten later draait Mané makkelijk weg bij de stilstaande Perr Schuurs – die nog tekort komt op dit niveau – waarop linksback Nicolás Tagliafico met links zeer ongelukkig de bal in eigen doel werkt, buiten bereik van André Onana.

Ajax geeft uitstekend tegenstand, maar is niet overtuigend genoeg in de afwerking – ook zonder pure spits in de ploeg. Al heeft Dusan Tadic bewezen dat hij die rol op zich kan nemen. Hij duikt vrij op voor het doel, plaatst een fraaie lob over Adrián, maar de bal wordt net voor de lijn met een behendige karatetrap weggewerkt door Fabinho.

De intensiteit van een wedstrijd van dit niveau is moeilijk af te lezen, zo zonder publiek, waar de Johan Cruijff Arena op Europese avonden vaak een stuwende uitwerking had op Ajax. Maar de ploeg lijkt er zonder aanhang niet minder door. Davy Klaassen, spelend alsof hij nooit is weggeweest, poeiert na rust heerlijk vrijuit, maar de bal belandt op de paal.

Het geraamte van Ajax is redelijk overeind gebleven, al vertrokken Hakim Ziyech, Donny van de Beek, Sergino Dest en Joël Veltman deze zomer. Het aanblijven van Onana en Tagliafico noemde Marc Overmars, directeur voetbalzaken, onlangs „de grootste winst” in een interview op het clubkanaal.

Het aankoopbeleid is deze zomer, voor moderne Ajax-begrippen, relatief behoudend geweest, met Kudus, Antony, Klaassen en Sean Klaiber. Overmars probeert de Europese verwachtingen dan ook te temperen, intern heeft hij uitgesproken dat dit jaar „misschien” een „tussenjaar” is. Overmars: „In plaats van dat we één of twee stapjes vooruit konden zetten, zijn we toch heel even iets op de rem getrapt. Gedwongen door de omstandigheden [coronacrisis].”

Voor een deel is dat woensdag laat in de avond al te zien. Ajax is in het laatste kwart, in de stromende regen, niet bij machte om de druk op te voeren op Liverpool, dat inmiddels de hele voorhoede heeft gewisseld. Jurgen Ekkelenkamp krijgt nog een kans in de extra tijd, maar het mag niet zo zijn. Hij ramt hoog over.

Een avond waar meer in zat – maar die ook perspectief biedt.