Met rassensneden naar het einde

Onlangs wees een lezeres van deze rubriek mij op een uitdrukking die ik nog niet kende, namelijk: met rassensnede. Zij was die tegengekomen in een wielerbericht in De Telegraaf: „In de tussentijd kwam het peloton met rassensnede dichterbij.”

De dag daarop werd dit bericht overgenomen door een andere nieuwssite. Iemand moet toen over met rassensnede zijn gevallen, want dit werd gecorrigeerd tot: met rassensneden. Van enkelvoud werd de snee dus meervoud.

Een onderzoekje toont de logica achter deze correctie: meervoudssnee komt vaker voor. Los en aan elkaar geschreven, met en zonder tussen-n. Hier een voorbeeld van internet. „Jullie vorderen met rassesneden.” Plus eentje uit een professioneel tijdschrift: „Middels groot denken en kleine maar doelbewuste daden beweegt de coöperatie zich met rasse sneden voorwaarts.”

De vraag is hoe zo’n verhaspeling tot stand komt. Zij wordt in ieder geval niet veroorzaakt door de autocorrector van Word. Ik heb geen lettercombinatie ontdekt die wordt gecorrigeerd tot rassensnede. Sowieso is het programma opvallend tolerant met betrekking tot samenstellingen met -snede. Onzinwoorden als doornsnede, mestsnede en onzinsnede blijven ongecorrigeerd.

De meest waarschijnlijke verklaring is dat er mensen zijn, onder wie professionele journalisten, die menen dat met rassensnede(n) een correcte Nederlandse uitdrukking is. Mijn theorie is dat zij met rasse schreden ooit, waarschijnlijk als kind, op die manier hebben verstaan. En dat het gebruik ervan daarna nooit meer is gecorrigeerd. Het zal geen toeval zijn dat deze verhaspeling optreedt bij een uitdrukking die twee tamelijk archaïsche woorden bevat. Ras voor ‘snel, vlug’ en schreden als deftig woord voor ‘voetstappen’.

Het is makkelijk om hierom te lachen en dat heb ik ook gedaan, want ik vind het een meesterlijke verhaspeling. Ik kan me bijna niet voorstellen dat je zoiets zegt of schrijft zonder je een keer af te vragen: hoezo eigenlijk snede? Toegepast bij welke rassen?

Anderzijds: lang zei ik omweer in plaats van onweer, simpelweg omdat ik dat als kind zo had verstaan. En gebruikte ik het niet-bestaande bedoezelen voor bezoedelen.

Dit zijn volgens mij typisch fouten die je oppikt uit de spreektaal. Daaruit zou volgen dat de rassensnedenfout minder vaak werd gemaakt toen jongeren meer lazen, want wie leest raakt vertrouwd met het woordbeeld. Historische teksten lijken dit te bevestigen. Ik vond slechts één oud voorbeeld, in een Zeeuwse krant van maart 1971: „Thans keren deze ganzen, kieviten, goudplevieren, koperwieken, graspiepers en meer soortgenoten met kleurrijke namen weer met rasse sneden naar hun overwinteringsplaatsen terug.”

Wat ook met rassensneden nadert, is het einde van deze rubriek. Per januari wordt de Achterpagina herzien en daarbij sneuvelt WoordHoek. Jammer, maar ik begrijp de wens om te vernieuwen. In ruim twintig jaar heb ik meer dan duizend WoordHoeken mogen schrijven en daar ben ik dankbaar voor. Op de geschiedenis van deze rubriek kom ik eind december terug, maar er zijn nog tien afleveringen te gaan. Lezers stellen mij vaak vragen of sturen eigen taalobservaties toe (dat kan via post@ewoudsanders.nl of op Twitter: @ewoudsanders). Omdat de inhoud van WoordHoek doorgaans wordt bepaald door de actualiteit, kom ik daar lang niet altijd aan toe. De laatste tien afleveringen zal ik hier meer plaats voor inruimen.

