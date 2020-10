Het begon ooit spontaan, met het voor de lol bespreken van tijdschriften, maar inmiddels is het uit de hand gelopen en reis ik eens per twee weken met Roelof de Vries en Noortje Veldhuizen voor onze podcast De Krokante Leesmap naar plekken in Nederland, die naarmate de corona langer voortwoekert, noodgedwongen steeds onaantrekkelijker worden. Vorige week gingen we naar het officieuze middelpunt van Nederland, een steen in het bos bij Lunteren.

Daar liepen we dan, aan elkaar vast met microfoondraden. Een soort wandelend spinnenweb, de nietsvermoedende vreemdelingen hoefden er alleen nog maar in te lopen.

Ik zag als enige van ons drieën de symboliek: we kunnen niet met, maar ook niet zonder elkaar.

Het wereldberoemde pannenkoekenhuis met geiten en speeltuin was gesloten. De eigenaar, een kale man zei: „Ik zit met de handen in het haar.”

Ik vroeg of hij dat in een microfoon wilde herhalen, maar dat deed hij beslist niet. De toestand was al somber genoeg: op last van de gemeente was het op voorhand al verboden om een pannenkoekenafhaal te beginnen.

„Want wat krijg je? Mensen die bij elkaar in het bos gaan zitten met een pannenkoek, dat moet je niet willen.”

Als ze mij later ooit vragen om 2020 samen te vatten, zal ik over deze dag beginnen. Hoe ik met Roelof de Vries en Noortje Veldhuizen met microfoons door een enorm bos dwaalde. Noortje was ooit met een paard klem komen te zitten tussen twee houten hekjes, Roelof had op die manier twee ooms verloren.

En zo bereikten we het middelpunt van Nederland, dat net als ons land weinig voorstelt. Een steen, mooi uitzicht en af en toe wat landgenoten die elkaar fotograferen terwijl ze net doen alsof ze die steen van de heuvel duwen.

De weg terug, heuvel af, geritsel tussen de varens.

Eerst één stok, daarna nog drie.

„Oo-oo”, zei Noortje Veldhuizen, „nordicwalkers, leuk.”

Meteen die paniek bij Roelof de Vries, stonden de microfoons wel aan?

Het waren mijn buren uit Wormer.

Kortsluiting in mijn hoofd, want dat kon helemaal niet. We waren toch in Lunteren?

Het was wel zo.

Dezelfde avond had ik al mail van ze, ze vonden het wel heel toevallig allemaal. En nu zie ik heel erg op tegen een toevallige ontmoeting op straat waarbij we dan herinneringen ophalen aan onze toevallige ontmoeting in het bos bij Lunteren.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.

NRC Cultuurgids Wat moet je deze week zien, horen of luisteren? Onze redacteuren tippen en recenseren Inschrijven