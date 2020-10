Koning neemt met spijtvideo verantwoordelijkheid op zich

De reis was „heel onverstandig”. Dat waren woensdag na vijf dagen ophef de woorden van koning Willem-Alexander. Hij zei ook: „Het doet pijn uw vertrouwen beschaamd te hebben.” Plechtig, ook in intonatie, alsof er in plaats van een kortzichtig geplande herfstvakantie een constitutionele crisis speelde, trok hij in een opmerkelijke videoboodschap het boetekleed aan.

De koning, met Máxima naast hem op de bank, zei dat beiden zich zullen blijven inzetten om het coronavirus eronder te krijgen. „We zijn betrokken, maar niet onfeilbaar”, zo sloot hij af.

Daarmee geeft Willem-Alexander ruiterlijk toe een fout te hebben gemaakt. Terwijl de premier vorige week dinsdag iedereen opriep zoveel mogelijk thuis te blijven, ging het koninklijk gezin drie dagen later naar zijn vakantiehuis in – codegeelgebied – Griekenland.

De vakantie werd diezelfde middag afgebroken. Niet omdat, zoals de koning nu zegt „het onverstandig [was] om geen rekening te houden met de inwerking van de nieuwe beperkingen op onze samenleving”. Maar omdat, zo was de boodschap die de Rijksvoorlichtingsdienst vrijdagavond namens het koninklijk paar verspreidde, de heftige „reacties van mensen op berichten in de media” de familie raakten.

Imago koning in gevaar

Dat daarmee de kous niet af was, kwam allereerst doordat die zinsnede een variant was op het klassieke ‘we betreuren de ophef’. Daarmee onderschatte de koning zijn voorbeeldfunctie.

Dinsdag bleek ook dat alleen Willem-Alexander, Máxima en prinses Ariane waren teruggekeerd. Amalia en Alexia waren achtergebleven in Griekenland. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst omdat er zaterdag op de KLM-vlucht niet genoeg stoelen beschikbaar waren. Besloten werd toen dat de twee prinsessen tot dinsdagavond zouden blijven. Het regeringsvliegtuig was vrijdag na de heenvlucht zoals gebruikelijk al teruggekeerd.

De commotie hield door die nieuwe ontwikkeling aan. Het imago van de koning leek bovendien beschadigd te raken. Juist omdat door corona hij en zijn echtgenote minder zichtbaar zijn – bezoeken worden om toeloop te voorkomen niet meer vooraf aangekondigd – valt een privéreis eerder op. Hij wil bovendien, zei hij bij zijn inhuldigingstoespraak in 2013, uitdragen wat Nederlanders verenigt, ook in tijden van „diep verdriet”. De vakantieplannen bereikten het tegenovergestelde.

‘Eigen besluit’

Wat de excuses van woensdag vooral zullen betekenen, is dat de druk op premier Mark Rutte afneemt. Die nam het zondagmiddag voor de koning op en zei dat hij „een verkeerde inschatting” had gemaakt. Staatsrechtelijk kon Rutte niet anders, de premier is immers ministerieel verantwoordelijk. Hij zei toen dat hij de vakantie had moeten „heroverwegen”.

Met zijn videoboodschap toont Willem-Alexander dat ook hij zich verantwoordelijk voelt. Hij zegt nu: „Ons eigen besluit terug te keren is genomen vanuit het besef dat we niet hadden moeten gaan.” Dat betekent in elk geval dat de premier de koning en zijn gezin niet onder druk hoefde te zetten.