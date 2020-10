King Andy lokt ruzie uit met Johnson

De vorst van het noorden droeg tijdens zijn kroning dinsdag voor het stadhuis van Manchester geen mantel van hermelijn maar een windbreker. En de vijftigjarige Andy Burnham besteeg geen troon en dankt zijn heerschappij aan een diepe zucht. „Dit is wreed”, zei Burnham dinsdag toen hij fulmineerde over de coronastrategie van Boris Johnson. „Dit is geen manier om het land te besturen in een tijd van nationale crisis. Dit is fout.”

Die afkeuring was de apotheose van een ruzie tussen Burnham, de burgemeester van Manchester, en premier Johnson. De Britse regering plaatste de Noord-Engelse stad in een vorm van lockdown. Burnham eiste in ruil voor zijn politieke steun voor die aanpak een vergoeding van 65 miljoen pond om lokale bedrijven te helpen. Johnson was bereid om 60 miljoen te geven. Dat vond Burnham te weinig en dus bedankte hij. Als gevolg krijgt Manchester slechts 22 miljoen om een verbeterd testsysteem op te tuigen.

De onvermurwbaarheid van Burnham deed het goed in Manchester. Hij is zo’n ‘koning’ die haarfijn het humeur van zijn ‘onderdanen’ aanvoelt. De Britse pers dook gretig op Mancunians die Burnham op sociale media tot de adelstand verhieven. Van Sky News tot de Daily Mail, Britse journalisten doopten Andy Burnham tot King of the North.

Britten snakken naar leiderschap

Dat Burnham wordt gezien als officieus staatshoofd van het noorden toont aan hoezeer Britten snakken naar leiderschap. Het is ook een teken van machteloosheid. Vorig jaar vertrouwden miljoenen Noord-Engelsen voor het eerst in generaties hun stem toe aan de Conservatieven, waardoor Johnson eclatant de verkiezingen won. En nu zijn ze boos, teleurgesteld, voelen ze zich verraden. En dus verheffen ze een burgemeester boven zijn stand, tot de enige functie die de premier overstijgt.

Burnham is geen prototype politieke held. Met zijn donkere jas en overhemd en vierkante bril lijkt hij meer op de zanger van een alternatief bandje dan op een burgervader. Zijn politieke loopbaan leek ook al het hoogtepunt gepasseerd. Onder premier Gordon Brown klom hij op tot minister van Volksgezondheid. In 2015 wilde Burnham leider van Labour worden, maar hij verloor de partijverkiezing glansrijk van Jeremy Corbyn. In 2017 verliet hij het Lagerhuis om vervolgens mee te doen aan de eerste verkiezingen voor het burgemeesterschap in Manchester. Burnham won met gemak.

Johnson geniet verregaande bevoegdheden, maar Burnham wint nu de slag om het vertrouwen

Dat is ook meteen de diepere laag in het conflict tussen Burnham en Johnson. Lang was het Verenigd Koninkrijk een centralistisch bestuurd land: 10 Downing Street was machtig, de rest amper. Daar kwam eind jaren negentig verandering in toen Schotland en Wales hun eigen parlementen en deelregeringen kregen. Maar in Engeland bleef de macht, ondanks de invoering van gekozen burgemeesterschappen in de grote steden, gecentreerd in Londen. Johnson geniet aldus verregaande bevoegdheden, maar Burnham wint nu de slag om het vertrouwen.

Slotstuk uitgekiende strategie

Het verzet van de Labour-burgemeester staat niet op zich. Het lijkt onderdeel van een uitgekiende strategie van de arbeiderspartij. Vorige week kondigde partijleider Keir Starmer aan een korte maar scherpe lockdown voor te staan om het virus te temmen. Begin deze week maakte Mark Drakeford, de premier van Wales van Labour-huize, bekend in zijn deel van het VK zo’n coronabrandgang aan te leggen. Vanaf vrijdag gaat Wales twee weken op slot.

Het verzet van Burnham was het slotstuk van de Labour-strategie om Johnson onder druk te zetten. Labour tracht zo aan te tonen wel een coherent virusbeleid te hebben én oog voor de gevolgen voor gewone Britten, die hun inkomen zien verdampen. Burnham, geboren in Liverpool, vertolkt een sleutelrol. Hij moet het bewijs zijn dat na het tijdvak-Corbyn de partij weer doorheeft wat Noord-Engelsen belangrijk vinden.