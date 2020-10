Jumbo-familie krijgt acht weken om overname HEMA rond te krijgen

Na ruim vier maanden van speuren, polsen en onderhandelen, begint er voorzichtig schot te komen in het verkoopproces van HEMA. Het streven was om al einde zomer, ergens begin september, tot een akkoord te komen. Zover is het nog altijd niet, maar de eigenaren van de warenhuisketen hebben nu wél formeel hun voorkeur voor een kandidaat uitgesproken: supermarktfamilie Van Eerd (Jumbo) en investeerder Parcom.

De komende acht weken zal de groep met schuldhandelaren die sinds juni eigenaar zijn van HEMA „exclusief onderhandelen” met beide partijen, zo werd woensdag bekendgemaakt. De verkopers bevestigden daarmee de berichten die eind vorige week in NRC en Het Financieele Dagblad verschenen. Het gezamenlijke bod van Parcom en de familie Van Eerd krijgt de voorkeur boven een voorstel van de Britse private-equitymaatschappij Alteri, de enige andere overgebleven kandidaat.

Lees ook het verhaal dat NRC vorige week publiceerde: De familie achter Jumbo wil van HEMA weer een Nederlands bedrijf maken

Voor de warenhuisketen zelf is dat hoopvol nieuws. HEMA wordt al zestien jaar doorgegeven van de ene investeringsfirma aan de andere. Aan die eigenaren heeft het bedrijf ook zijn torenhoge schuld te danken, die begin dit jaar ruim 800 miljoen euro bedroeg. HEMA is daardoor jaarlijks zo’n 50 miljoen euro aan rente kwijt – een bedrag dat in gewone tijden al nauwelijks is op te brengen, maar in een crisis als deze levensbedreigend is.

Met de keuze voor het bod van de familie Van Eerd en Parcom heeft HEMA nu zicht op een eigenaar die het bedrijf koopt omdat hij erin gelooft en een einde wil maken aan de „Angelsaksische toestanden” bij het bedrijf. Toch is het nog lang niet zeker dat het tot een overname komt, waarschuwen beide partijen in een gezamenlijk bericht. Eerst moet nog diepgravend boekenonderzoek worden gedaan en moeten de kopers duidelijkheid krijgen over de banklening, waarmee ze de overname deels willen financieren.

Correctie (21 oktober 2020): in een eerdere versie van dit bericht stond dat schuldeigenaren in juni eigenaar werden van Jumbo. Dat moet HEMA zijn, en is hierboven aangepast.