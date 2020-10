Jaar na invoering ‘boerkaverbod’ nog geen boetes uitgedeeld

In het eerste jaar dat het ‘boerkaverbod’ van kracht is, is nog geen enkele boete uitgeschreven voor het dragen van gezichtsbedekkende kleding in de openbare ruimten waar de regel geldt. Dat bevestigt een politiewoordvoerder woensdag na berichtgeving van de Volkskrant. Wel hebben vier personen een waarschuwing van de politie gekregen sinds het verbod op 1 augustus 2019 in werking trad.

De vier waarschuwingen werden uitgedeeld in de weken na de invoering van het verbod; de eerste dateert van 19 augustus en de laatste van 15 oktober 2019. Het ging om een vrouw die weigerde haar boerka los te maken in een bus in Stein, een vrouw die weigerde mee te werken aan een naamscontrole in een trein bij Rotterdam, een vrouw die niet wilde vertrekken uit het gemeentehuis van dezelfde stad en een vrouw die haar boerka niet wilde afdoen in een ziekenhuis in Leidschendam. In alle gevallen was het incident opgelost na de waarschuwing.

Lees ook: Boerkaverbod: ‘moeilijk politiek compromis’ dat eigenlijk niets oplost

Eerst een waarschuwing

Het uitblijven van boetes is volgens de politiewoordvoerder vermoedelijk het gevolg van het beleid omtrent het boerkaverbod. Agenten is opgedragen eerst een waarschuwing uit te delen en niet meteen over te gaan op beboeten. Ook wordt bij een mogelijke overtreding eerst een beroep gedaan op de beheerders van de openbare gebouwen waar het verbod geldt. „Pas als er dan een discussie of een exces ontstaat, worden wij erbij geroepen en leidt dat tot een geregistreerde waarschuwing.” De woordvoeder vermoedt dat het aanspreken van een overtreder in „negen van de tien gevallen” voldoende is.

Het verbod dat in de volksmond het boerkaverbod is gaan heten, heet formeel het gedeeltelijke verbod op gezichtsbedekkende kleding en geldt in het openbaar vervoer, overheidsgebouwen en panden van onderwijs- en zorginstellingen. Over het verbod is meer dan dertien jaar discussie gevoerd. Het aanvankelijke PVV-voorstel voor een algemeen boerkaverbod is daarbij afgezwakt tot de huidige, beperkte variant. Op een overtreding van het verbod - dat naast boerka’s en nikaabs ook geldt voor integraalhelmen en bivakmutsen - staat een boete van ruim 400 euro.