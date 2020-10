Is de ‘aanslag’ op kunstvoorwerpen in Berlijn werk van complotdenkers?

Hoe ernstig de schade is valt nog niet te zeggen, maar de schok is groot. In enkele wereldberoemde musea op het Museumsinsel in Berlijn blijken op 3 oktober in totaal 68 kunstwerken uit vooral de Oudheid met een kleurloze, olieachtige vloeistof bespoten en beschadigd te zijn.

Onduidelijk is of het gaat om een daad van willekeurig vandalisme, dan wel een gerichte aanslag op het hart van cultureel Berlijn. Over de toedracht, motief en de dader of daders is nog niets bekend. Op 3 oktober viert Duitsland de Dag van de Duitse eenheid, die dit jaar extra gewicht had omdat de Duitse hereniging precies dertig jaar geleden plaatsvond.

Onder de beschadigde werken in het Pergamonmuseum, Neues Museum en Alte Nationalgalerie zijn geen topstukken, maar wel drie of vier bruiklenen. Dat verklaarde de directeur van de Egyptische collectie woensdag. De musea zijn allemaal onderdeel van de Stichting Pruisisch Cultuurbezit.

De beschadigde objecten zijn Egyptische sarcofagen, sculpturen en schilderijen, waarop vlekken zijn ontstaan. Om welke werken het precies gaat is nog niet bekend. De gebruikte vloeistof is niet bijtend, maar kan vooral voor poreuze zandstenen sculpturen schadelijk zijn. De politie wil niet zeggen om welke vloeistof het precies gaat.

De olie-achtige vloeistof zorgt voor vlekken, hier op een Egyptische sarcofaag. Foto Fabrizio Bensch / Reuters

Doelwitten lijken willekeurig

Musea noch politie hebben een gemeenschappelijke noemer in de beschadigde objecten kunnen ontdekken, die had kunnen helpen bij het onderzoek. „Als het bijvoorbeeld allemaal naaktbeelden waren, kon je vermoeden dat de dader iets tegen naakten heeft”, aldus Carsten Pfohl, de verantwoordelijke politiecommissaris. Maar de doelwitten leken willekeurig gekozen.

Opmerkelijk is dat zo’n grote ‘aanslag’, zoals sommige Duitse media het noemen, ruim twee weken buiten de publiciteit kon blijven. Politie en de leiding van de musea hielden de kwestie stil, verklaarden ze woensdag, om het onderzoek niet in wielen te rijden.

De zaak kwam pas naar buiten nadat de politie mensen die op 3 oktober met een per internet besteld kaartje de musea hadden bezocht, per email aanschreef met de vraag of hen iets bijzonders was opgevallen. Hen werd verzocht zich te melden als ze mensen hadden gezien die zich eigenaardig gedroegen of als ze vlekken op kunstwerken hadden waargenomen.

De politie gaat ervan uit dat de beschadigingen tussen tien uur ‘s ochtends en zes uur ‘s avonds hebben plaatsgevonden. Op de bewuste dag hebben 3.000 mensen de musea bezocht, de meeste van hen met een aan de kassa gekocht kaartje, dus zonder achterlating van contactgegevens. Beelden van beveiligingscamera’s hebben geen bruikbare aanwijzingen opgeleverd, ondervraging van aanwezig personeel evenmin.

Kwetsbare beveiliging

In een commentaar spreekt de Berliner Zeitung van „een aanslag op ons culturele zelfbeeld”. Pijnlijk is dat de slechte beveiliging van musea op het Museumsinsel, een eiland in de Spree, in 2017 al aan het licht kwam toen dieven ervan door gingen met een gouden munt (‘Big Maple Leaf’) van zo’n honderd kilo die tentoongesteld was in het Bode-Museum. Enkele daders zijn gepakt en veroordeeld, maar de munt is nooit teruggevonden en vermoedelijk omgesmolten.

Omdat een van de bekendste activisten tegen de coronamaatregelen in Duitsland de afgelopen maanden een ware hetze heeft gevoerd tegen het Pergamonmuseum, wierp de Duitse pers meteen de vraag op of aanhangers van deze Attila Hildmann wellicht achter de beschadigingen zitten. De politie wilde daar woensdag niet op ingaan.

Hildmann is een extreemrechtse complotdenker, die aanvankelijk vooral bekend was als veganistische kok op YouTube en succesvol auteur van kookboeken. Sinds de coronacrisis is hij prominent en agressief aanwezig bij demonstraties tegen de beperkende maatregelen ter bestrijding van de pandemie. Herhaaldelijk is hij daarbij gearresteerd wegens antisemitische leuzen en opruiend gedrag, onder meer toen betogers eind augustus het Rijksdaggebouw, waarin de Bondsdag zetelt, bestormden. Ook verbreidt hij in Duitsland de ideeën van de Amerikaanse QAnon-beweging.

Over het Pergamonmuseum schreef hij op het sociale medium Telegram dat daar „de troon van Satan” staat, waarschijnlijk doelend op het beroemde Pergamon-altaar. Daar zouden ’s nachts mensenoffers gebracht en kinderen verkracht worden. Ook heeft hij erop gewezen dat het geen toeval kon zijn dat bondskanselier Merkel tegenover het Pergamon-museum woont.

Woensdag deelde hij met zijn 100.000 volgers de berichten van Duitse media waarin zijn mogelijke betrokkenheid als inspirator van de beschadigingen ter sprake kwam. Daarbij vermeldde hij nogmaals het huisadres van Merkel, die hij eerder al heeft uitgemaakt voor demon, satanist en communist, die samen met Bill Gates een volkerenmoord zou voorbereiden.