Iron Maidens Adrian Smith: rocken met karpers en steuren

Mensen hebben vaak een verkeerde voorstelling van zijn band, vindt Adrian Smith, gitarist van Iron Maiden. Dan denken ze dat de Britse hardrockpioniers – bekend van hits als ‘Number of the Beast’ en ‘Bring Your Daughter to the Slaughter’ – een stelletje ‘door de dood geobsedeerde heidenen’ zijn, of zelfs ‘kind-slachtende duivelaanbidders’.

Onzin, vindt hij. Want ondanks de monstersuccessen, honderd miljoen verkochte platen, uitverkochte stadiontours en een eigen Boeing 747 waarin zanger Bruce Dickinson regelmatig achter de stuurknuppel kruipt, is de band eigenlijk heel gewoon gebleven.

Hij mag dan geen baby’s offeren aan Satan, Smith blijkt wel degelijk in de ban te zijn van donkere diepten. Hij heeft zich namelijk gewaagd aan bijna driehonderd pagina’s bekentenisliteratuur die de gemiddelde headbanger toch even achter de oren doet krabben. De inmiddels 63-jarige Adrian Smith, het gitaargenie dat onsterfelijke hardrockhits schreef als ‘Wasted Years’ en ‘Stranger in a Strange Land’, heeft iets op te biechten: hij is „dwangmatig visser”.

Zodra het even kan, schrijft hij in Monsters of River & Rock, vlucht hij naar de waterkant. In de hoop de dikste karpers naar één plek te lokken mikt hij eerst met engelengeduld kilo’s aan boilies, een soort aas, in de rivier. Pas na dagen (en soms zelfs weken) aan voorbereiding durft hij vervolgens zijn hengel in te gooien en begint Het Grote Wachten. „Meditation, only with a punchline”, noemt hij het, of nog beter: „Delicious anticipation.”

Dat hadden we dus even niet zien aankomen.

Toch heeft het wel iets: memoires van een rockheld die voor de verandering eens niet over seks, drugs en rock-’n-roll gaan, maar over karpers, snoeken en steuren. Met de lyriek van Hemingway beschrijft hij zowel zijn eerste verspeelde monstervangst („Then the line broke. As did my heart.”) als het geluid van een opspringende steur („alsof je een koelkast in een zwembad smijt”).

Tegelijkertijd is Monsters of River & Rock een coming-of-ageverhaal van een onzekere jongen die opgroeit in een arm arbeidersgezin in Londen, van zijn vader leert vissen in het dichtstbijzijnde „open riool” en gaandeweg de muziek ontdekt. „In plaats van een hengel had ik voortaan een gitaar bij me en ruilde ik mijn rubberlaarzen voor plateauzolen.” Als het met zijn bluesrockband Urchin niet wil vlotten, en hij zo blut is dat hij geen geld meer heeft voor de bus, loopt hij tijdens een noodgedwongen wandeling Iron Maiden-oprichter Steve Harris en gitarist Dave Murray tegen het lijf, die toevallig net een extra gitarist zoeken.

Toegegeven, in de daarop volgende hoogtijdagen van de hardrock heeft Smith eventjes een visdip. Tijdens tournees met Mötley Crüe, W.A.S.P. en Twisted Sister staat „sight seeing nooit bovenaan het prioriteitenlijstje” en werkt iedereen voornamelijk talloze minibars en bergen met cocaïne weg. Toch belandt hij nooit dronken of high op het podium: „Ik had meestal nog gewoon een vreselijke kater.”

Na een pauze van tien jaar (vanwege een conflict over de muzikale koers) keert hij in 1999 terug bij de band. Tijdens de opnames van het album Brave New World in Parijs, slaat hij in een naburig meertje de ene na de andere karper aan de haak. Vanaf dat moment verandert iedere wereldtour in een veelbelovende vistrip waarin hij – het liefst samen met zijn vrouw en voormalig viskampioen Nathalie – zoveel mogelijk soorten probeert te verschalken: „Connecticut… grote karper! Montreal… baars! Winnipeg… meerval!” Sindsdien zeulen de roadies niet langer alleen gitaren, versterkers en podiumattributen mee (zoals vlammenwerpers en immense poppen van Iron Maidens beroemde skeletmascotte Eddie), maar ook hengels, molens, netten en ander noodzakelijk werktuig.

Hamburger

Hoewel er rockende vissers in alle soorten en maten zijn (Judas Priest, Thin Lizzy, Primus, Ween, Eric Clapton, maar ook Taylor Swift én Rihanna), delen niet alle collega’s zijn passie. Zo begrijpen The Scorpions totaal niet waarom hij in extase is als hij in het riviertje achter hun Amerikaanse hotel een enorme karper weet te vangen met – hoe kan het ook anders – een stukje hamburger.

Minpuntje: soms laat Smith zich zo meeslepen in zijn beschrijvingen van lijndiktes en beetverklikkers dat zelfs de vier pagina’s tellende woordenlijst achterin geen uitkomst biedt. En een praktische visgids om nieuwe stekken te ontdekken is zijn boek ook niet. Daarvoor bezoekt hij net iets te veel ongerepte paradijzen inclusief luxe boottochten en helikopter-drops in niemandsland. Om dat te kunnen betalen moet je toch echt eerst rockheld worden.

Schrale troost: vissen is de grote gelijkmaker. Als hij in Nieuw-Zeeland geen schub weet te vangen en bedenkt hoeveel geld hij daarvoor heeft neergeteld, dringt het tot hem door dat dollars geen forellen vangen. „Het doet me denken aan toen ik op mijn achttiende mijn eerste Gibson Les Paul kocht. Ik was ervan overtuigd dat ik zou klinken als mijn helden. Ook toen had ik nog een lange weg van pijn en moeite te gaan.”

Boekrecensie Adrian Smith, Monsters of River & Rock, My Life as Iron Maiden’s Compulsive Angler. Virgin Books, 290 pagina’s, € 20,99 ●●●●●