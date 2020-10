In dit ziekenhuis voelt de tweede golf al zwaarder dan de eerste

Toen eerstehulparts Jolein Huttenhuis (36) dit voorjaar na haar zwangerschapsverlof weer aan het werk ging, was het alsof ze een andere wereld betrad. In alle gangen van het ziekenhuis in Almelo gonsde het nieuws over een mysterieus nieuw virus en als arts op de spoedeisende hulp (SEH) moest ze zich ineens van top tot teen inpakken. „Probeer het zelf maar eens”, zegt ze voor we haar afdeling oplopen, „die medische mondmaskers zijn echt rotdingen.”

Ze moest bovendien opnieuw haar weg vinden op de werkplek waar ze al vijf jaar had rondgelopen. Voor de deur van de SEH was een triagetent verrezen, waar binnenkomende patiënten werden gescreend. Er waren in allerijl wandjes geplaatst om de afdeling in secties te verdelen. Ze wijst ze aan: „Hier is de A-afdeling, voor positief geteste patiënten. Daar de B-afdeling, voor alle overige kwesties waarmee mensen naar de eerste hulp komen.” „En de C-unit, voor alle Covid-verdachte patiënten die nog op hun uitslag wachten. Grappig toeval ja, die C, maar we waren gewoon bij die letter aanbeland.”

„Het is hier sindsdien nooit normaal geweest”, zegt Huttenhuis een half jaar nadat ze de nieuwe realiteit van de Almelose vestiging van Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) binnentrad. „Dit voorjaar liepen we een marathon. In de zomer draafden we in een iets lager tempo door. En nu lopen we wéér een marathon.”

Buiten het ziekenhuis werd dat soms anders beleefd, merkt ze. „Het leek alsof het virus even een pauze nam. Maar we zijn de hele zomer lang niet Covid-vrij geweest, misschien op één halve week na. En op de SEH moesten we ook in de zomer elke patiënt controleren en daarbij onze beschermende kleding aandoen.”

De Nederlandse ziekenhuizen zitten nu op 67 procent van het aantal opgenomen patiënten ten tijde van de piek van de eerste golf, blijkt uit de weekcijfers die deze dinsdag gepubliceerd werden. Het aantal IC-patiënten is verhoudingsgewijs lager: 34 procent van het aantal dit voorjaar. Die cijfers kunnen de indruk geven dat de tweede marathon die ziekenhuizen dit jaar moeten lopen onder gunstiger omstandigheden plaatsvindt dan de vorige.

Halsoverkop verhuizen

Ook in het ZGT in Almelo is de topdrukte van dit voorjaar op het eerste oog nog niet bereikt. Op de speciale Covid-afdeling, waar met name oudere patiënten die niet aan de beademing willen in strikte isolatie worden verpleegd, kunnen alle patiënten nog een eigen kamer krijgen.

Toch was het dinsdag 13 oktober ineens alle hens aan dek voor de medewerkers. Verpleegkundige Simone Kleijn (42) kreeg die dag te horen dat de circa twintig patiënten die zij verpleegde op een speciale afdeling voor psychiatrische en geriatrische zorg ergens die week misschien moesten wijken om ruimte te maken voor een Covid-afdeling. „Maar een uur later was het al zover en moesten onze patiënten halsoverkop ergens anders heen.”

Vorige week kwam ZGT landelijk in het nieuws omdat het ziekenhuis een „opnamestop” afkondigde voor alle niet-coronazorg. Van woensdag- tot vrijdagmiddag was die stop van kracht. Ook ambulanceritten waarbij een opname werd verwacht, werden in die dagen omgeleid naar het enige andere ziekenhuis in Twente, in Enschede, en naar dat in Winterswijk.

Hoe kon het virus hen zó verrassen? Volgens bestuursvoorzitter Hilde Dijstelbloem (47) bestond de paniek vooral in de beeldvorming. „We lopen in Twente qua besmettingsgraad maar enkele dagen achter bijvoorbeeld Rotterdam aan. Dat hadden veel mensen niet zo door, omdat de besmettingen in Zuid- en Noord-Holland meer aandacht kregen. Daardoor sprong onze maatregel extra in het oog. Alsof het met een gebrekkige voorbereiding te maken had.”

Ook het woord ‘opnamestop’ suggereerde volgens Dijstelbloem meer dan het werkelijk was. „Het is een interne term voor een tijdelijke maatregel, bedoeld als een ventiel om de ergste druk er even af te halen. En zo’n stop is helemaal niet zo ongewoon. We doen het liever niet, maar ook in normale tijden moeten we daar soms toe besluiten.”

Complexe logistieke puzzel

De opnamestop was dus minder opmerkelijk dan de buitenwereld dacht, stelt de ziekenhuisbestuurder. „Maar dat betekent niet dat die tweede golf wel meevalt.” Integendeel, zegt Dijstelbloem, in veel opzichten is deze golf nú al stukken hoger dan de vorige. Misschien nog niet qua cijfers, maar wel qua impact. „Het belangrijkste verschil is dat we als ziekenhuizen er nu alles aan doen om de reguliere zorg gewoon te laten doorgaan. De extra druk door Covid komt ditmaal bovenop wat we normaal al doen. En waar ik dit voorjaar veel personeel had dat kon bijspringen omdat hun normale werk stilviel, heb ik dat nu stukken minder.”

Het ziekenhuis had zich na de golf van dit voorjaar natuurlijk voorbereid. „Maar de werkelijkheid pakt toch anders uit dan we voorzagen. Zo kwam dit voorjaar één op de drie patiënten op de IC, nu één op de vijf, zes. Dat zet meteen extra druk op het aantal normale bedden dat we voor coronapatiënten hebben gereserveerd.”

Een plotselinge toename van benauwde patiënten, zoals in het tweede weekend van oktober, zorgt dan meteen voor een complexe logistieke puzzel. Verpleegkundige Kleijn: „Je denkt misschien: je verschuift wat bedden en dat is het. Maar bij elk bed hoort een verpleegkundige en een arts. En de juiste apparatuur om de patiënten te monitoren.” SEH-arts Huttenhuis vult aan: „Tijdens de vorige golf gingen mensen veel minder naar buiten. Dan kloppen er ook veel minder mensen met reguliere klachten bij ons aan. Mensen vielen minder snel, ze werden niet zo snel aangereden. Er waren minder ongelukken op het werk.”

Tijdens de tweede golf worden meer jonge mensen ziek, waar ook medewerkers en bezoekers bij kunnen zijn. Het is dan lastiger besmettingen buiten de deur te houden. Op 9 oktober was er op de afdeling cardiologie een kleine uitbraak. Er raakten vijf patiënten besmet en uiteindelijk werden twintig medewerkers die op de afdeling hadden gewerkt positief getest. Dijstelbloem: „Dat is dé grote angst waarmee onze medewerkers naar hun werk gaan. Dat ze anderen besmetten. En dan gebeurt het toch...”

Driehonderd mensen meer over de vloer

Naar de toedracht van de uitbraak is het volgens haar nog gissen. „Mogelijk was een bezoeker van een patiënt op die afdeling besmet, zonder het te weten. Want ook dat is anders dan in het voorjaar: patiënten mogen nu ten minste één bezoeker ontvangen. We vinden dat essentieel, voor patiënten maar ook voor ons personeel.”

Verpleegkundige Kleijn geeft aan dat het verbod op bezoek het moeilijkste was voor de oude, vaak verwarde patiënten die zij onder haar hoede heeft. „We hebben mensen die hun hele leven alles met elkaar gedeeld hebben van elkaar moeten scheiden. Dat wil ik nóoit meer meemaken.” Bestuurder Dijstelbloem: „Maar dat betekent wel dat we per dag driehonderd mensen méér over de vloer hebben. Met alle risico’s van dien.”

De verhalen uit het Almelose ziekenhuis laten zien dat de ziekenhuiscijfers – die nog niet op het niveau van dit voorjaar zitten – niet alles vertellen. „Vergeet niet”, vertelt Dijstelbloem, „dat de eerste golf uitbrak aan het eind van het griepseizoen en de tweede aan het begin ervan.” Het doet vermoeden dat de aanwas van patiënten – met en zonder corona – nog wel even zal aanhouden. „Het laatste dat je wilt is geplande operaties uitstellen of de deuren van het ziekenhuis sluiten voor andere zaken die zorg behoeven. Maar helemaal uitsluiten kan ik het niet.”