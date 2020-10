Hoe het Duits coronaprotest naar Nederland overwaaide

In de salon van een Leidens hotel kijkt huisarts Bettina van Steenis gespannen in de camera. Tegenover haar zit een jurist. „Mogen wij uw verklaring beschouwen als zou hij zijn afgelegd onder ede?”, vraagt hij. Onder toeziend oog van een griffier achter een laptop, knikt Van Steenis instemmend. „Goed”, zegt de jurist, „begint u. Wat wilt u kwijt?” De huisarts legt uit waarom het toekomstige coronavaccin volgens haar op voorhand niet te vertrouwen is. „Ik wil weten wat er in die spuiten zit”.

De huisarts uit Enschede getuigt hier voor de ‘buitenparlementaire onderzoekscommissie’. Een initiatief van freelancedominee Pedro Kuit en zijn dochter Jade. Tegenover NRC willen zij hun project niet toelichten: „Wij geven geen interviews aan media die meehelpen het land te vernietigen.” Met alternatieve videokanalen zoals De Blauwe Tijger en Potkaars, die hun corona-sceptische ideeën delen, praten ze wel. Samen met zijn dochter wil Kuit zo veel mogelijk deskundigen laten getuigen over de vermeende misdaden van het kabinet tijdens de coronacrisis. „Zelf tribunaaltje spelen?”, wordt vader en dochter tijdens een interview met De Blauwe Tijger gevraagd. „In essentie wel”, antwoordt dochter Jade.

Uiteindelijk hopen zij kabinetsleden voor de rechter te brengen. „Meneer Rutte pleegt terrorisme met zijn beleid”, zegt Pedro Kuit tegen Potkaars. De premier zou met de coronamaatregelen macht over Nederlandse burgers willen vergaren. „Als een landsbestuurder zich schuldig maakt aan misdrijven tegen het leven, of terrorisme, kan hij worden vervolgd.” Al is de kans volgens dochter Jade „groot” dat de rechters en officieren van justitie „corrupt” zijn en er geen vervolging zal plaatsvinden. Ze gelooft „al jaren” niet meer „in deze staatsvorm”, zegt Jade.

Hoe kwamen Kuit en zijn dochter op het idee? De kiem werd gelegd tijdens de internationale demonstratie tegen het coronabeleid in Berlijn van eind augustus. „Daar hebben we veel mensen ontmoet. Toen ben ik gaan zoeken: wat doet men in Duitsland? Daarbij stuitte ik op het buitenparlementaire onderzoek daar”, zegt Pedro Kuit tegen Potkaars. Hij onderhoudt nu contact met advocaat Reiner Fuellmich van ACU2020, de Duitse alternatieve onderzoekscommissie naar het coronabeleid.

Veel afgekeken van Duitsland

Het buitenparlementaire onderzoek van Kuit is niet het enige onderdeel van het Nederlandse coronaprotest dat is overgewaaid. „Veel van onze acties zijn afgekeken uit Duitsland”, zegt jurist Jeroen Pols, samen met Willem Engel initiatiefnemer van Viruswaarheid, dat overigens los staat van de buitenparlementaire commissie. Pols, die een groot deel van zijn tijd in Duitsland woont, vertelt dat hij met name door de Duitse online platformen KenFM en Rubikon achter de „waarheid over corona” kwam. Deze kanalen stellen al vanaf het begin de ernst van het virus ter discussie. Pols las er ook over Duitse advocaten die rechtszaken begonnen tegen deelstaten vanwege de coronamaatregelen, waarna Pols een soortgelijke procedure in Nederland begon. Deze aanklacht vormde het begin van Viruswaarheid.

Lees ook dit interview met Willem Engel: ‘Shit, ik ben politiek activist geworden’

Pols en Engel zochten al snel contact met de Duitse actiegroep Querdenken en lieten zich verder inspireren. „We spreken elkaar inmiddels wekelijks, waarbij we informatie en ideeën voor acties uitwisselen”, zegt Pols.

Een voorbeeld is de campagne tegen de coronatest. Deze PCR-test meet niet of iemand op dit moment besmettelijk is, maar toont aan of iemand (resten van) het coronavirus bij zich draagt. Het aantal positieve tests ligt dus hoger dan het daadwerkelijke aantal besmettingen. Wetenschappers die de overheid adviseren vinden dit geen groot probleem, omdat de foutmarges beperkt blijven. Maar in Duitsland startten activisten op basis hiervan een campagne om het testbeleid te ondergraven. Viruswaarheid bracht de campagne naar Nederland door een rechtszaak te beginnen over de betrouwbaarheid van de tests. Politici van Forum voor Democratie doopten de kwestie om tot #PCRgate.

Een ander Duits initiatief dat naar Nederland werd gehaald, is van de groep medici die de ernst van het virus ontkennen: ‘Ärzte für Aufklärung’ noemen ze zichzelf. Op 6 juni riep deze artsengroep op om massaal medische vrijstellingen te verlenen voor het dragen van een mondkapje. Viruswaarheid deed hierna hetzelfde in Nederland, geïnspireerd door de Duitse artsen, erkent Jeroen Pols. Op haar site verspreidde Viruswaarheid een modelverklaring die mensen kunnen invullen waarin staat dat zij vanwege ‘medische aandoeningen’ geen mondkapje kunnen dragen in het openbaar vervoer. Een psychiater en huisarts verbonden aan Viruswaarheid werden vervolgens op de vingers getikt door de inspectie, omdat zij op oneigenlijke wijze de vrijstellingen zouden hebben verleend.

Heiko Schöning, voorman van Ärzte für Aufklärung, reist inmiddels door heel Europa om corona-sceptische artsen te verenigen. Zo is in Spanje de ‘Medicos por la Verdad’ opgericht en kent Nederland sinds kort de ‘Artsen voor Waarheid’. De stichting is begonnen door huisarts Elke de Klerk na een bezoek aan Schöning in Hamburg. De Klerk haalde Schöning onlangs naar Nederland, als spreker op een congres voor artsen en juristen in Driebergen. Daar kregen aanwezigen van Schöning te horen dat corona een „valse uitbraak” is, georganiseerd door Amerikaanse duistere krachten om er zelf rijker en machtiger van te worden. Hij riep de aanwezigen op hiertegen te procederen.

De neef van JFK

De internationale samenwerking van corona-activisten krijgt steeds meer structuur. Schöning heeft vorige week in Berlijn een Europese alliantie van medici opgericht, waar De Klerk deel van uitmaakt. Ook de Amerikaan Robert F. Kennedy Jr. haalt de banden aan met Europese coronademonstranten. De neef van John F. Kennedy is bekend vanwege zijn verzet tegen vaccins, die hij verantwoordelijk houdt voor allerlei aandoeningen onder kinderen. Activisten van Viruswaarheid ontmoetten Kennedy en zijn medewerkers tijdens een demonstratie in Berlijn. Jurist Charlie de Vreede van Viruswaarheid werkt sindsdien mee aan de oprichting van de Europese tak van Kennedy’s organisatie.

Hoewel het aantal coronademonstranten in absolute zin nog beperkt blijft, hebben hun acties steeds meer impact. Video’s over sinistere complotten die achter het virus zouden schuilgaan, worden soms wel honderdduizenden keren bekeken. Ook is er veel aandacht voor medische professionals die zich uitspreken tegen het coronabeleid. In België waarschuwden virologen onlangs tegen deze ontwikkeling, na een petitie waarin honderden artsen opriepen tot een onderzoek waarbij zij verwezen naar de buitenparlementaire commissie in Duitsland. Virologen waarschuwden dat dergelijke oproepen het vertrouwen in de coronaregels ondermijnt, en dat mensen zich er hierdoor minder goed aan gaan houden.

Is Jeroen Pols van Viruswaarheid niet bang dat hij, nu het aantal besmettingen fors oploopt, de volksgezondheid in gevaar brengt met zijn acties? „Nee hoor”, zegt Pols. „Die coronaregels zijn namelijk niet-onderbouwde flauwekul. Dus ik zou het niet erg vinden, als mensen zich daar niet meer aan houden”.

Lees ook dit opiniestuk van Bas Heijne: Het moderne complotdenken kan niet bestreden worden met voorlichting en bewustwording

Drie internationale kopstukken

Michael Ballweg De 46-jarige internetondernemer Michael Ballweg is oprichter van Querdenken, de Duitse actiegroep die massa’s coronademonstranten op de been weet te brengen. Aanvankelijk werd hem in april verboden te demonstreren, waarna hij zijn gelijk haalde bij de rechter. Dat maakte hem in een klap een held voor geestverwanten. In interviews spreekt Ballweg over „positieve energie” die hij haalt uit mediteren en de natuur. Querdenken (‘dwarsdenken’) organiseert behalve protesten ook allerlei ‘burgeracties’ waarbij aanhangers bijvoorbeeld politici bestoken met brieven of klachten indienen tegen scholen vanwege gedragsregels omtrent mondkapjes en sociale distantie. Soortgelijke acties werden door het Nederlandse Viruswaarheid overgenomen, dat nauw in contact staat met de Duitse beweging. Robert Kennedy Junior Een voorman in de internationale anti-vaccinatie beweging, komt uit Amerika’s meest prominente familie. Robert Kennedy Junior, neef van de vermoorde president, strijdt met zijn Children’s Health Defense al langer tegen zaken als vaccinaties, 5G en paracetamol. De organisatie, gesteund door miljoenen dollars aan donaties, behoorde de afgelopen jaren tot de grootste adverteerders van anti-vaccinatiepropaganda op Facebook. Sinds de coronacrisis is de bekendheid van Kennedy junior sterk gegroeid. In video’s die miljoenen keren worden bekeken, beweert hij dat Bill Gates de pandemie gebruikt om de wereldbevolking een vaccin met een ‘injecteerbare chip’ toe te kunnen dienen. Volgens een Amerikaanse analyse van meer dan 145.000 desinformatie-berichten op Facebook en Instagram, heeft geen enkele complotdenker op deze platforms zoveel invloed als Kennedy junior. Natalia Prego Cancelo Natalia Prego Cancelo, een huisarts uit Pontevedra, is één van de leiders van het Spaanse Médicos por la verdad. Deze ‘medici voor de waarheid’ zijn de spreekbuis van een groep die zich gematigd kritisch uitlaat over de bestrijding van het coronavirus. Volgens het platform dat zich op 25 juli presenteerde in Madrid vertellen de autoriteiten in het Zuid-Europese land niet het juiste verhaal. Zo trekken ze de effectiviteit van het verplichte gebruik van mondkapjes in twijfel. Verder zou het op grote schaal afnemen van tests tot een valse informatie leiden omdat de betrouwbaarheid volgens Médicos por la verdad ver te zoeken zou zijn. (Door: Koen Greven)