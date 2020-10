Hito Steyerl ziet het museum als beeldfabriek

De tentoonstelling van Hito Steyerl (München, 1966) in K21 in Düsseldorf is een duizelingwekkende maalstroom van bewegend beeld en geluid. Grootschalige installaties met meervoudige videokanalen en -schermen worden afgewisseld met videofilms geprojecteerd op een enkele monitor die de bezoeker met koptelefoon op kan bekijken – alles samen in één grote ruimte, zodat je altijd beelden en geluiden van andere werken opmerkt.

Alles aan Steyerl en haar stormachtige carrière, sinds haar solotentoonstelling in 2009 in de Neue Berliner Kunstverein, is duizelingwekkend. Haar theoretische verhandelingen, publicaties en performance lectures zijn hierbij even belangrijk als haar kunstpraktijk. Steyerl heeft een enorme productie, alleen al in 2019 had zij tentoonstellingen in Berlijn (twee), Turijn, Londen, New York en Toronto. Steyerls oeuvre is te begrijpen als een reflectie op de beeldcultuur van ons digitale tijdperk, in sociale, politieke, economische, technologische en artistieke zin, met een focus op postkoloniale kritiek, ecologische theorie, feministische perspectieven en een kritiek op Big Data en de surveillance-industrie.

Deze bliksemcarrière betekent dat Steyerl alsmaar grotere expositieruimten krijgt aangeboden. De overzichtstentoonstelling in K21, die volgend jaar ook te zien zal zijn in het Stedelijk Museum in Amsterdam en in het Centre Pompidou in Parijs, is wat dit betreft het voorlopige hoogtepunt. Haar reactie op deze schaalvergroting is om het aantal videokanalen en -schermen te vermenigvuldigen en om steeds meer en grotere installatie-elementen op te nemen in de tentoonstelling, zoals meubilair, podia, zelfs een amfitheater.

Wapenindustrie

Steeds meer en steeds groter: dit sluit aan, zo betoogt de Duitse kunsttheoreticus Tom Holert in de catalogus, bij Steyerls opvatting van het museum als een kapitalistische ‘fabriek’. Musea worden in de markt gezet en ondersteund door industrie en bedrijfsleven, niet zelden met geld dat direct of indirect afkomstig is uit de wapenindustrie. In deze fabriek worden, behalve installaties en tentoonstellingen, maatschappelijke discoursen, netwerken en cultureel-economische waarden geproduceerd.

Steyerls meest recente werk Social Sim, gemaakt voor de tentoonstelling in K21, gaat over het kwantificeren van sociale interacties door middel van kunstmatige intelligentie. ‘Social simulation’, een begrip afkomstig uit de gedragswetenschappen, heeft tot doel om potentiële scenario’s te berekenen voor bijvoorbeeld consumptiepatronen of de verspreiding van infectieziekten. Social Sim is een labyrintisch geheel van metershoge videoschermen, waarop uitingen van massahysterie en daaropvolgende conflicten worden geprojecteerd, vertolkt door robots. De uitbarstingen van hysterie verwijzen naar episoden in de recente geschiedenis maar ook van langer geleden, zoals de historische dansmanie in de veertiende en zestiende eeuw. De gedragingen van de robots zijn gebaseerd op wetenschappelijke modellen van ‘burgerlijk geweld’.

Volgens Steyerl is de maatschappelijke impact van nieuwe ontwikkelingen in de fotografie en de visuele cultuur groter dan van de ontdekking van de fotografie zelf. Zij vat het samen als ‘machine vision’: machines kijken én produceren beelden. Denk aan gezichtsherkenning op vliegvelden, het fotograferen van kentekenplaten, of de systemen die het gedrag van klanten in winkels observeren en interpreteren, de machines kunnen zelfs emoties herkennen en liplezen.

Werk van Hito Steyerl voor de tentoonstelling ‘I Will Survive in K21. Foto Achim Kukulies

In een tweegesprek met kunstenaar Trevor Paglen (opgenomen in de catalogus) legt Steyerl uit wat de consequenties zijn van ‘machine vision’. Het overgrote deel van alle fotografische beelden wordt tegenwoordig gemaakt door machines, voor machines. Niet alleen zijn hier geen mensen bij betrokken; mensen krijgen deze beelden ook niet te zien. De beelden zelf blijven onzichtbaar en kunnen worden ingezet om het gedrag van burgers te beïnvloeden, voor commerciële of militaire doeleinden, zo betogen Steyerl en Paglen. Wie in staat is om de data, geproduceerd door de algoritmen, te interpreteren, heeft de macht. De algoritmen zijn ontworpen om die macht te vergroten en te reproduceren. Tot op heden bestaat er nog geen ‘Universele taal van Kunstmatige Intelligentie’, maar er worden daartoe vele pogingen ondernomen, alsook om een monopolie te verwerven op het trainen van algoritmen. De grote vraag is dan, stelt Steyerl, wie straks dit monopolie heeft: een politieke dictatuur? Of de grote tech-bedrijven die nu al de benodigde infrastructuur bezitten?

Om algoritmen effectief te laten zijn moeten ze getraind worden. Voordat een algoritme een sinaasappel kan identificeren moet hij eerst duizenden afbeeldingen van sinaasappels hebben gezien. City of Broken Windows (2018) is een audio-video-installatie in twee delen, met een grote flatscreen aan elke korte zijde van een lange galerij. De twee videofilms in de installatie zijn, zoals vaak bij Steyerl, documentair van karakter. In de ene film bezoekt Steyerl het Britse bedrijf Audio Analytic, dat in een grote vliegtuighangar uit de Tweede Wereldoorlog testen uitvoert om het geluid van brekend vensterglas op te nemen. Een algoritme moet het geluid leren herkennen, zodat het ingezet kan worden voor inbraakpreventie. Keer op keer, dag in dag uit, worden grote vensters, vastgezet in houten frames, rinkelend kapot geslagen, geramd, getikt. Het blijkt moeilijk te zijn om brekend glas te vertalen naar digitale data.

Op de andere flatscreen zien we kunstenaar en activist Chris Toepfer, die met zijn project Unbroken Windows verwaarloosde wijken wil opknappen. Gebroken ruiten worden door vrijwilligers bedekt met vrolijk beschilderde panelen, want kapotte ramen stimuleren diefstal.

Het werk van Steyerl roept een aantal vragen op. Voegen de installaties en beeldende elementen iets toe aan het betoog van Steyerl? Maakt City of Broken Windows iets duidelijk wat in de teksten niet al duidelijk is? City of Broken Windows stelt in beeldende zin weinig voor en de combinatie Audio Analytic/Chris Toepfer is een simpel inkoppertje. Steyerls teksten zijn interessanter dan het beeldende werk.

Eigen positie

Dan is er de vraag hoe Steyerl haar eigen positie betrekt in de discussie die zij voert over het museum-als-fabriek. Haar werk is favoriet bij kunstinstellingen die het eigen kritische profiel willen verhogen. Dit is niet zonder risico. Om een voorbeeld te noemen: bij haar tentoonstelling in de Serpentine Gallery (2019) onderzocht Steyerl de herkomst van het fortuin van Serpentine-topvrouw Yana Peel, zakenvrouw en filantroop. De bron was de NSO groep, een spyware company die surveillancesoftware verkoopt aan autoritaire regimes. Steyerls onderzoek leidde tot het vertrek van Peel als topvrouw van Serpentine.

Een bijzonder resultaat, maar het laat onverlet dat Steyerls eigen werk op volle toeren meedraait in deze circulatiesystemen van oorlogsindustrie, kunst en media. Dit zou te verdedigen zijn als Steyerl dit ook benoemt en dit gegeven betrekt in haar onderzoek en haar praktijk. Ze zou kunnen laten zien hoe haar eigen tentoonstellingsmachinerie werkt en gefinancierd wordt en hoe haar eigen praktijk noodzakelijkerwijs deel uitmaakt van de problematiek die zij aankaart. Door dit achterwege te laten boet haar oeuvre aan overtuigingskracht in.

Beeldende kunst Hito Steyerl: I will survive. Films and Installations. K21, Kunstsammlung Rheinland-Westfalen, Ständehausstrasse 1, Düsseldorf. Tot 10 januari 2021. Inl., podcast, tickets: kunstsammlung.de ●●●●●