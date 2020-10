We wilden weten wat voor weer het zou worden, dus vroegen mijn vriend en ik het aan Google. Mijn vriend: „Hey Google, wat wordt het weer van vandaag?” Google: „Het wordt vandaag 9 graden, het is bewolkt en met kans op buien.” Ik: „Hey Google, dat vind ik niet grappig.” Google: „Sorry, humor blijft voor mij een grote uitdaging.” Ik: „Hey Google, dat vind ik nou wel grappig.” Google: „Dank je wel, denk ik.”

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl