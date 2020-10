Het strafrechtelijk onderzoek naar failliet FNG leidt naar Nederland

Het lag aan de coronacrisis en enkele overmoedige overnames. Die verklaring gaf FNG in juni van dit jaar voor zijn slechte jaarcijfers. Een paar maanden later was het Belgische modeconcern failliet, en werd duidelijk dat er veel meer aan de hand was.

Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar het bedrijf, waar onder meer Steps, Miss Etam en Claudia Sträter onder vielen. Woensdag werd bekend dat miljoenen euro’s zouden zijn weggesluisd richting Nederland.

Een accountant ontdekte dat de afgelopen vier jaar 110 miljoen euro van de modegroep naar een Nederlands bedrijf is overgemaakt, zo schrijft De Tijd woensdag. Het zou gaan om FIPH, een investeringsvehikel van voormalig FNG-aandeelhouder Rens van de Schoor, een Nederlandse retail-investeerder die meerdere modeketens aan FNG doorverkocht.

Naar FIPH mocht officieel maximaal 19 miljoen euro worden overgemaakt, en het bedrijf moest uitleggen waar het de middelen voor gebruikte. Maar het werd meer dan het vijfvoudige, en een onderbouwing kwam niet. De transacties zouden hebben plaatsgevonden op aanvraag van FNG-oprichter en voormalig directeur Dieter Penninckx. Waar het geld voor werd gebruikt, is niet duidelijk. Van de Schoor was niet bereikbaar voor commentaar.

Vragen van de beurswaakhond

De weggesluisde miljoenen maken volgens De Tijd deel uit van het onderzoek. In mei, toen de slechte financiële situatie bij FNG zich begon af te tekenen, maakte de Belgische beurswaakhond FSMA al bekend vragen te hebben bij bepaalde transacties van FNG uit 2018.

De nieuwe bedrijfstop van FNG gaf daarna aan niet alle cijfers te kunnen plaatsen, omdat er sprake was van „dubieuze vorderingen” en van transacties waarvan „de onderliggende stukken ontbreken, onvolledig of onduidelijk zijn of de economische rationale onduidelijk is”. Uiteindelijk stapte de FSMA in juli naar justitie.

De lijst van tenlasteleggingen is behoorlijk lang, laat woordvoerder Kristof Aerts van het parket van Antwerpen weten: valsheid in geschrifte, valsheid in de jaarrekening, misbruik van vennootschapsgoederen, marktmanipulatie en het verhinderen van het onderzoek van de FSMA. Ook zijn er de laatste maanden meerdere huiszoekingen geweest, gericht op op „middelen die zijn weggemaakt, frauduleuze constructies en het witwassen van gelden” bij FNG, aldus Aerts.

Oud-directeur Penninckx werd dinsdag onder voorwaarden vrijgelaten uit de gevangenis, na ruim een maand vast te hebben gezeten. Ook de twee mede-oprichters, Anja Maes en Manu Bracke, worden verdacht.

Grootste van België

De drie richtten FNG op in 2003. Ze namen kledingketens over die er slecht voor stonden en lapten die op. Zo werd FNG het grootste modeconcern van België, met een paar duizend werknemers en een omzet van een half miljard. Maar uit het laatste jaarverslag, over 2019, kwam een verlies van 293 miljoen euro naar voren en een schuldenlast van 734 miljoen.

De doorstart van FNG Nederland door ‘bedrijvendokter’ Martijn Rozenboom is daarna in chaos verzand. In België werd voor minder dan de helft van de winkels een koper gevonden.

