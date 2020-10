‘Het celloconcours staat nog overeind’

In de serie Coronaweekboek Cultuur praat NRC wekelijks met mensen uit de cultuursector. Van kunstenaar en muzikant tot galeriehouder en theaterdirecteur: hoe slaan zij zich door de coronacrisis? Wat zijn de effecten op hun leven en werk? Hoe zal deze crisis de kunstwereld veranderen?

Tot het allerlaatst leek de Cello Biënnale Amsterdam vanaf donderdag live door te gaan. En toen moest tóch alles nog worden omgebogen tot een online-festival.

Artistiek directeur Maarten Mostert: „Op zondagavond gingen we er nog vanuit dat alles door zou gaan. Alle musici wilden komen. Sommigen waren al in quarantaine gegaan, of daar na afloop van het festival toe bereid. Achteraf denk je: wat een belachelijk optimisme, van ons allemaal. Maar je werkt zo lang aan een festival, je wilt blijven geloven in de goede afloop, ook tegen beter weten in.

„Toen de nieuwe maatregelen bekend werden, hebben we in één dag tot een alternatief besloten: een onlinefestival met bijna uitsluitend Nederlandse cellisten, twee concerten per dag en niemand in de zaal. Dertig man publiek betekent extra kosten aan personeel en het levert afschuwelijke vragen op: wie wel, wie niet? En dus is Muziekgebouw aan ’t IJ straks leeg op de musici, een handvol mensen van de organisatie en de opnamecrew van de NTR na.

„Gelukkig staat het celloconcours, een belangrijk onderdeel van het festival, nog overeind. De deelnemers hebben zich kapot gestudeerd, het was onmenselijk geweest dat nu nog af te gelasten. Ook een troost: nood maakt creatief en sommige aanpassingen vind ik zelfs verbeteringen. Dat dempt dan de pijn. Maar eerlijk: mijn stem is schor van de emotie én het vele crisisvergaderen. We zijn elke dag van 9 uur ’s ochtends tot middernacht in touw.

„Goed nieuws: we hebben in Nederland veel steengoede cellisten. Die doen allemaal mee. Quirine Viersen, Pieter Wispelwey, Doris Hochscheid, Lidy Blijdorp, Ella van Poucke, Alexander Warenberg, Maya Fridman, Joachim Eijlander en vele– ze zijn allemaal geweldig, ook in een lege zaal.”

De Cello Biënnale Amsterdam biedt online tussen 23 en 30 oktober dagelijks concerten om 14 en afwisselend om 20.00 en 20.15 uur. De livestream is te bekijken via cellobiennale.nl en radio4.nl en wordt mogelijk gemaakt door de NTR en NPO Radio4.