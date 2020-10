Grappen en plofjes van opwinding

Naar toneel gaan is dezer dagen alsof je aanzit bij een geheim genootschap. Hooguit met zijn dertigen, met iedereen discreet apart, en die schaal wordt geëchood op de speelvloer: alleen kleine voorstellingen, groter is afgelast. Ik had me verheugd op Gijs Scholten van Aschat in Oom Wanja in de schouwburg, maar dat moet ik dus voorlopig vergeten, dat is te onrendabel. Niet zeuren. Even huilen en dan gaat het wel weer. Ik kan wél naar een klein theater en daar zie ik Denk schrijf spreek Nabokov van Maatschappij Discordia. Dit theatercollectief gaat vaker aan de slag met bewonderde schrijvers, en dat voert hen ver. Ze pluizen zo’n auteur uit tot ze hem of haar op het podium kunnen uitwasemen. Intieme, persoonlijke verhalen vloeien samen met details uit romans en de tegenspelers reageren als oude vrienden (wat ze daadwerkelijk zíjn, deze groep bestond al toen de dieren nog spreken konden): o ja, dat was toen je je rug brak.

Nu zuigen ze op het merg van Nabokov, de bejubelde schrijver van Geheugen spreek. De acteurs gaan los. Ze beginnen iets te zeggen, aarzelen alsof ze in gedachten uitbarsten, onderbreken elkaar, of zichzelf. Geen zin wordt afgemaakt – en ik voel me weer het kind dat schoksgewijs aan de volumeknop van de radio zat te draaien. Aan… uit… aan… uit… aan. Telkens drongen dan wat halve zinnen door, en de truc was om te ontdekken wat die samen betekenden. Meestal niets. Maar soms sloten ze verrassend op elkaar aan, formeerden ze een vreemde grap of een raadselachtige boodschap en dat gaf plofjes van opwinding. Zo is het hier ook.

Klara Kristalova: Camouflage (2020, detail) Foto Erik van Zuylen

Al aan het begin van deze voorstelling vang ik een stukje zin op dat bij me blijft spoken: „Iemand expres niet herkennen”. Ik neem aan dat het van Nabokov is, zeker weten doe ik het niet. Hoe dan ook, het maakt dat ik zie hoe de acteurs opzettelijk geen acht slaan op wat de ander zegt. Ik zie dat dat lustvol is en ook winst brengt, want niet zelden vloeien beide sporen toch weer samen.

Over dieren die spreken konden gesproken, in het keramiekmuseum in Leeuwarden zag ik ze opduiken in de tentoonstelling Human After All, in een installatie van de Tsjechische kunstenaar Klara Kristalova. In een zaalvullend heuvellandschap duiken tussen kreupelhout en struikjes keramieken figuren op. Het zijn dieren. Of mensen? Hoe noem je een ezel in een minirok? Aannemelijk type, niks dierigs is de mens vreemd, en omgekeerd. Ik betreed Kristalova’s wereld. Zij kijkt langs me heen, haar werk negeert me. Ik kijk toch terug en word overvallen door eigen associaties, herinneringen, dwanggedachten zelfs. Dingen die mij iets zeggen, een ander niet. Die ander moet naar Leeuwarden en kan zelf aan de slag.