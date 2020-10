Bij Jeroen van Merwijk gaat de miskenning elegant gekleed

Het legezalengrapje deed vorige week al de ronde. Luttele uren voordat het nieuwe seizoen van Cornald Maas’ culturele portretprogramma Volle zalen begon, veegde Mark Rutte de Nederlandse theaterzalen juist léég, om het coronavirus te beteugelen. Dinsdag, in de tweede aflevering, verschenen de lege zalen in een andere context. Maas las een mail voor van cabaretier Jeroen van Merwijk: „Is het geen idee om een serie Lege zalen te maken, met artiesten die ook hun best hebben gedaan, maar die nooit het grote publiek hebben bereikt? Dan horen de mensjes ook eens wat nieuws.”

Het citaat is tekenend voor Van Merwijk (65), bij wie de miskenning elegant gekleed gaat. Zie de verwijzing naar de lege zalen, de net wat overdreven bescheidenheid van „artiesten die ook hun best hebben gedaan” en het verkleinwoord „mensjes” dat de klacht verzacht – hier is iemand aan het woord die precies weet hoe zijn woorden werken.

Trouwens ook iemand die weet hoe de wereld werkt. Van Merwijk is ongeneeslijk ziek en sindsdien weet iedereen hem te vinden, vertelt hij in zijn huis op het Franse platteland. Plotseling regent het complimenten, eerbetonen en verzoeken van velerlei soort. „Ik heb drie aanbiedingen voor een boek gekregen en vier van mensen die een documentaire over me willen maken. Het is één grote zegetocht door die kanker.” Die lof had wel wat eerder kunnen komen, werpt Maas op. „Ja, natuurlijk,” zegt Van Merwijk. „Het is lastig om het vol te houden als cabaretier als je niet op tv bent. Maar dat overkomt je nu eenmaal als je vooral liedjes maakt.”

Duizend nummers

Van Merwijk weet heel goed dat hij in eerste instantie herinnerd zal worden om de ongeveer duizend nummers die hij schreef, vaak voor anderen. „Niets is zo moeilijk als een goed, geestig liedje schrijven, maar het wordt van tafel geveegd alsof het niet bestaat.” Het intellect viert geen hoogtij, schampert hij. „Het is allemaal emotie.”

Vanzelf gaat het niet, op het podium. „Het kost heel veel energie om zo’n zaal te bereiken.” Misschien is het hem in totaal tien keer écht gelukt, schat de cabaretier. Dat contrasteert een beetje met zijn eerder in het programma gedane bewering dat cabaretier zijn geen vak is, maar „het makkelijkste” wat er bestaat. „Een cabaretier is een lul op een podium. Hij komt op, kan het eigenlijk net niet, maar redt zich doordat hij goede grappen heeft.” Dat is een bescheiden taakopvatting, misschien ook wel een taakopvatting die te bescheiden is om de massa’s je zaal in te jagen.

Deze aflevering van Volle zalen (Avrotros) zit vol met dingen die Jeroen van Merwijk („Dat is mijn temperament”) nog één keer duidelijk gezegd wil hebben, nu de ‘mensjes’ eindelijk luisteren. Maar Maas’ intelligente portret beperkt zich daar niet toe. Hij laat ook de andere kant zien: een man die sereen lijkt te hebben geaccepteerd dat het mooi geweest is. Voor de televisie trekt hij nog een felgele broek aan, maar puf om op te treden heeft hij niet meer – zo leuk vond hij dat allemaal niet. Ook met liedjes schrijven is hij gestopt.

Lichamelijke ongemak

Hij schildert nog steeds uren per dag; aan die kunstvorm wijdde Van Merwijk óók een groot deel van zijn leven. „Ik was nooit een makkelijk jongetje, maar de kunst heeft me gered.” Terloops benoemt hij zijn lichamelijke ongemak. Het gaat „niet goed” met zijn ziekte, maar hij blijft liever in Frankrijk dan dat hij in Nederland ingrijpende behandelingen ondergaat.

„Ik wil de tijd nemen om rustig dood te gaan”, legt hij uit. De man die het legezalengrapje voor in de mond bestorven ligt, vreest het lege podium niet.

