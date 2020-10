Eigenaar Riverstone bereid Rotterdamse kolencentrale te sluiten in ruil voor vergoeding Rijk

De Amerikaanse eigenaar van een kolencentrale op de Rotterdamse Maasvlakte is bereid om die tegen een vergoeding van de Nederlandse overheid op korte termijn te sluiten.

De centrale, een van de vier resterende kolencentrales in Nederland, is eigendom van investeringsmaatschappij Riverstone. Die heeft het plan aan de NOS kenbaar gemaakt. Meerdere bronnen bevestigen het Amerikaanse voornemen aan NRC. De centrale in Rotterdam kampt al geruime tijd met technische problemen.

Lees ook: Kabinet komt met uitstootplafond voor kolencentrales om Urgenda-vonnis

In september maakte minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) bekend subsidie beschikbaar te stellen om op korte termijn een kolencentrale te sluiten. Het doel is de CO 2 -uitstoot te beperken, zodat Nederland aan het vonnis in de Urgenda-zaak voldoet.

Wiebes verzette zich lang tegen beperking van stroomproductie door kolencentrales, maar eind 2019 bekrachtigde de Hoge Raad het Urgenda-vonnis. Eerst wilde Wiebes meerdere centrales een productiebeperking opleggen, maar de kosten bleken lager te zijn als er één centrale dichtgaat.

Geen deal andere centrales

De andere eigenaars van kolencentrales, RWE (Eemshaven en Geertruidenberg) en Uniper (Rotterdam), willen geen deal sluiten. Inmiddels is wel door wetgeving bepaald dat centrales vanaf 2030 geen kolen meer mogen stoken.

De subsidie die de minister ter beschikking stelt, dekt gedeeltelijk de gederfde opbrengsten van de te sluiten centrale. Het ministerie biedt maximaal 328.000 euro per gederfde megawatt en volgens schattingen komt dit uit op een compensatie van meer dan 200 miljoen euro. Over dit bedrag moet nog onderhandeld worden. Ook dient er een sociaal plan te komen voor de werknemers.

De verwachting is dat medio volgende maand een overeenkomst wordt gesloten. Riverstone nam de centrale in 2019 over van het Franse Engie. Destijds is niet bekendgemaakt hoeveel de Amerikaanse investeerders voor de centrale uit 2015 hebben betaald. (NRC)