Dustin Thierry wint Berry Koedam Award

Fotograaf Dustin Thierry (1985) krijgt de Berry Koedam Award toegekend. Het is een nieuwe prijs die gaat naar een maker die een goed tijdsbeeld van Nederland weet vast te leggen. De prijs is een samenwerking tussen kunstcentrum FKA Witte de With (vanaf januari Kunstinstituut Melly geheten) en Berry Koedam van de ramfoundation, een Rotterdamse organisatie die belangstelling voor hedendaagse kunst bevordert. De winnaar krijgt 5.000 euro.

De jury koos voor Thierry omdat zijn werk „sociale betrokkenheid toont en niet uitsluitend is geproduceerd als institutionele documentatie”. Zijn werk is „niet alleen interessant maar ook mooi”, vervolgt het juryrapport „omdat het een bijdrage levert aan de discussies rond identiteitspolitiek en maatschappelijk engagement.”

Opulence, Ritchy Princess of the House of LaDurée at the 'On The Cover of Vogue' Ball under direction by Zueira Mizrahi. Berlin, 2018. Foto Dustin Thierry

Ballroomscene

De jury – bestaande uit Matthew Antezzo, Samira Ben Laloua en Martijn van Nieuwenhuyzen – beoordeelde een portfolio van Thierry waarin werk was opgenomen uit zijn fotoserie Opulence. Voor deze serie, waarmee hij in 2013 begon, documenteert hij de gemaskerde ballroomscene in Amsterdam, maar ook in steden als Parijs, Milaan en Berlijn. Het idee erachter is dat deze plekken veilige havens zijn waar bezoekers zichzelf kunnen zijn. In 2018 werd van Opulence de ballroomdanscene in Parijs al gepubliceerd in The New York Times.

„Zijn projecten komen voort uit het onderzoeken van de interne vragen die hij zichzelf stelt én de externe vragen die hij de wereld stelt”, duidt de jury de serie. „Met deze aanpak belichaamt Thierry het feit dat het maken van portretten een relatie op zichzelf is; zijn blik is liefdevol en het resultaat is heilzaam en productief voor hemzelf, zijn gemeenschap en de maatschappij in bredere zin.”

Thierry, van wie momenteel werk te zien is in het Van Abbemuseum in Eindhoven, was in februari een van de veertien beeldend kunstenaars die door NRC werd opgenomen in de lijst van 101 nieuwe talenten. Vrijdag maakt hij kans op Somfy Photography Award, een tweejaarlijkse internationale fotografieprijs, die in het Nederlands Fotomuseum wordt uitgereikt.