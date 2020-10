Deze lyrische landschappen zijn écht (of niet?)

De Alpen-landschappen in de serie Behind the Day van de Nederlandse fotograaf Lars van den Brink ogen sprookjesachtig. De mist tussen de bergtoppen geeft een dramatisch effect, de mens kan zich nietig voelen te midden van die overweldigende natuur. Het ziet er bijna realistisch uit, maar als kijker voel je: íéts klopt hier niet. De truc - als je dat zo mag noemen bij foto’s die zo’n sterk beeld opleveren - is dat Van den Brink de beelden maakte vanaf een vaste plek, urenlang, en zo dag en nacht, zon en regen, nevel en klare lucht in één beeld vastlegde. Na een eerder project in 2017, Frozen Time , toen hij met eenzelfde techniek het Nederlandse stadslandschap fotografeerde, ging Van den Brink verder op zoek naar manieren om 'met fotografisch materiaal te schilderen’, zoals het persbericht van de Rotterdamse Contour Gallery vermeldt. Zo kan hij de toeschouwer even ‘uit de werkelijkheid tillen’. Behind the Day is daar t/m 21 november te zien.