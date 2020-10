De streekbus komt volgend jaar minder vaak langs

De bazen van vervoersbedrijven haalden opgelucht adem bij de persconferentie van 13 oktober over de gedeeltelijke lockdown. Het openbaar vervoer ontsnapte aan extra maatregelen. Geen gevreesde beperking tot noodzakelijke reizen, zoals in het voorjaar. Alleen een oproep om zo min mogelijk te reizen, naast de eerder ingevoerde mondkapjesplicht in het ov.

Het was de vervoersbedrijven sinds augustus gelukt om passagiers terug te lokken naar trein en bus. Het aantal reizigers, in het voorjaar gedaald tot 10 tot 15 procent van het aantal uit 2019, nam weer toe. Personele bezetting en dienstregelingen waren weer op volle sterkte. Voorzichtig herstel leek in zicht.

Toen kwam de tweede golf. Ook al bleef strenger reisbeleid uit, de bezettingsgraad daalde meteen. De passagiersaantallen bij het Amsterdamse GVB zijn inmiddels ingezakt tot 34 procent, flink onder het landelijk gemiddelde van 40 procent voor het stads- en streekvervoer. Voor NS ligt het cijfer iets lager.

Met de dalende passagiersaantallen laait ook de discussie op over de betaalbaarheid van het openbaar vervoer. Vervoersbedrijven worden grofweg voor de helft gefinancierd door overheidsubsidies en voor de andere helft uit reizigersopbrengsten. Het kabinet springt bij om de dienstregelingen volledig uit te kunnen voeren. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat compenseert tot eind van dit jaar 93 procent van de gemiste inkomsten. De overige zeven procent betalen de bedrijven uit hun eigen reserves. Het gaat om staatssteun à 1,5 miljard euro.

Met de voortdurende coronacrisis en jarenlange daling van het aantal passagiers als perspectief wordt geld echter een probleem. En het uitvoeren van de volledige dienstregeling ook. De verliezen nemen toe, en de financiële reserves bij de vervoersbedrijven zijn nagenoeg op. En hoeveel zin hebben extra spitsritten als forensen thuiswerken?

Vervoersbedrijven onderhandelen met ministerie en provincies over hoever ze mogen snijden in hun dienstregeling. Het kabinet stelt voor de eerste helft van 2021 opnieuw steun beschikbaar, à 740 miljoen euro. De voorwaarde is dat er overal in het land een minimaal niveau van openbaar vervoer overeind moet blijven. Drukke bus- of tramlijnen mogen niet worden geschrapt. Dure nachtlijnen mogen worden opgeheven, maar niet de vroege en late lijnen waar forensen gebruik van maken.

‘Beperkte afschaling van het aanbod’, heet dat in de onderhandelingen. Zodat het openbaar vervoer direct kan ‘opschalen’ als de passagiersaantallen weer toenemen. NRC maakte een rondgang langs de vervoersbedrijven: welke gevolgen heeft de coronacrisis voor hun dienstregeling, nu en volgend jaar?

Transdev: 20 procent krimpen

„Lucht verplaatsen met maatschappelijk geld is niet acceptabel”, schreef Pier Eringa, topman van Transdev Nederland, op 18 september aan het personeel. „Met gemiddeld 51 procent van de reizigers kunnen we niet blijven rijden alsof het 100 procent van de reizigers zijn.” Transdev (Connexxion) wil over de hele linie de dienstregeling tot 20 procent inkrimpen. Dat is per vervoersregio afhankelijk van de situatie, nog lopende onderhandelingen met de concessieverlener en de vraag hoeveel staatssteun er volgend jaar beschikbaar komt.

RET: ‘Vraag en aanbod beter afstemmen’

De Rotterdamse stadsvervoerder RET schrapt vanaf komende maandag de spitsritten van de drie metrolijnen. Oorzaak is het oplopende ziekteverzuim onder het rijdende personeel. De RET verwacht weinig hinder omdat er veel minder mensen in de spits reizen. Over aanpassing van de dienstregling in 2012 is het bedrijf in onderhandeling met de opdrachtgever, de Metropoolregio Rotterdam Den Den Haag (MRDH). Zeker is dat de frequentie van vroege en late diensten omlaag gaat. „We moeten vraag en aanbod beter op elkaar zien af te stemmen.”

HTM: overdag minder ritten

Het Haagse vervoerbedrijf, HTM kampt niet alleen met minder passagiers, maar ook met een hoog ziekteverzuim. Daarom heeft HTM inmiddels alle spitslijnen van het busvervoer geschrapt en wordt de frequentie van alle ritten overdag verlaagd. Randstadrail, het paradepaardje van HTM en RET naar onder meer Zoetermeer en Rotterdam, blijft wel elke tien minuten rijden. Ook de tramlijnen blijven volgens dienstregeling rijden.

Arriva: ‘We volgen aantallen’

Arriva, dochter van het Duitse spoorbedrijf Deutsche Bahn, is een grote vervoerder in Friesland, Noord-Brabant en Limburg, kan nog niets zeggen over de dienstregeling van 2021. De gesprekken met de opdrachtgevers zijn gaande. „We houden de reizigersaantallen goed in de gaten en doen aanpassingen als dat nodig is.”

EBS: van tien naar zes per uur

Busbedrijf EBS, onderdeel van de Israëlische Egged Group, is actief in de regio ten noorden van Amsterdam, rondom Den Haag en ten zuiden van Rotterdam. Na consultatie met gemeenten en reizigers heeft EBS een plan voor 2021 ingediend bij de opdrachtgevers. Die moeten het nu goedkeuren. Er worden geen buslijnen geschrapt, wel gaan frequenties omlaag. Op lijnen in Waterland gaat de frequentie bijvoorbeeld van tien keer per uur naar zes keer per uur. De bezettingsgraad ligt op dit moment onder de 50 procent.

Keolis: in gesprek met overheid

Keolis Nederland, dochterbedrijf van een Frans concern, is actief in de provincie Utrecht, Almere en Oost-Nederland. Voor de komende maanden verwacht het bedrijf geen aanpassingen, het ziekteverzuim onder het personeel geeft daar geen aanleiding toe. De krimpplannen voor volgend jaar worden nu besproken met de overheden die als opdrachtgever fungeren. Na het schandaal met aanbestedingsfouten rond de nieuwe concessie IJssel-Vecht voert Keolis het busvervoer in Midden-Overijssel en op de Veluwe de komende twee jaar uit als ‘noodconcessie’.

Qbuzz: afslanken diensten

Qbuzz, onderdeel van de Italiaanse spoormaatschappij FS, verzorgt het busvervoer in Rotterdam en omstreken, Friesland en Groningen/Drenthe. De onderhandelingen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de provincies Groningen en Drenthe over afgeslankte dienstregelingen zijn in volle gang. In Utrecht wil de provincie vanaf komend winterseizoen de dienstregeling over de hele linie met acht procent inkrimpen. Daarbij worden frequenties op bestaande lijnen verlaagd, in plaats van complete lijnen te schrappen.

NS: minder forensentreinen

NS is deze week begonnen met het schrappen van extra forensentreinen op negen trajecten. Ook de nachttrein in het weekend is opgeheven. Samen gaat het om 3 procent van het NS-aanbod. Het spoorbedrijf bereidt zich zo voor op een toename van het aantal ziekmeldingen onder werknemers. Vrees voor volle – en dus onveilige – treinen omdat er diensten worden geschrapt, is volgens een woordvoerder onterecht. „Ook met minder treinen blijven qua bezetting boven de ondergrens.” Half december gaat de geplande dienstregeling voor 2021 van start. Aanpassingen kunnen, ook voor langere tijd, via een noodmaatregel worden ingevoerd.

GVD: Veel spitslijnen eruit

Nergens in Nederland is de passagiersuitval zo duidelijk merkbaar als in Amsterdam. Stadsvervoerder GVB vervoert nu 34 procent van het aantal reizigers voor de coronacrisis. De Noord/Zuidlijn blijft de spil van het ov in Amsterdam en blijft acht keer per uur rijden. De meest gebruikte tram- en buslijnen blijven minstens zes keer per uur rijden, maar spitslijnen komen grotendeels te vervallen. De nachtlijnen worden grotendeels geschrapt.