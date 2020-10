Coronadruk op IC’s kan andere zorg verdringen

De druk op de intensive cares loopt op nu daar meer coronapatiënten worden opgenomen. De afgelopen week groeide het aantal opnames op de IC’s met 50 procent, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS). De groei is daar hoger dan op de verpleegafdelingen van ziekenhuizen, waar het aantal opnames afgelopen week met 27 procent toenam.

De ziekenhuizen hebben daarom de IC-zorg flink opgeschaald. Er zijn nu 1.064 intensivecarebedden beschikbaar; maandag waren dat er nog 897. Dat was ook nodig, inmiddels zijn ruim 900 bedden bezet. Van de patiënten op de IC’s heeft ongeveer de helft Covid-19.

Een op de vier coronapatiënten op IC

Tot nu toe werden er minder mensen op de IC opgenomen dan tijdens de eerste golf. Dit voorjaar lag één op de drie opgenomen patiënten op de IC. Half oktober was die verhouding ongeveer één op vijf. Maar door een forse toename van het aantal opnames ligt nu ongeveer een kwart van de opgenomen patiënten op de IC.

Die toename kan grote gevolgen hebben voor de reguliere zorg. Tot nu toe werden ingrepen die konden wachten, zoals knie- of heupoperaties, opgeschoven. Als de druk op de IC’s blijft toenemen, dreigen ook dringende operaties zoals kanker- en hersenoperaties te worden uitgesteld, zoals dit voorjaar ook nodig was.

Ernst Kuipers, voorzitter van het LCPS, verwacht dat de komende weken de druk op de ziekenhuizen fors toeneemt. Hij denkt dat het aantal opgenomen patiënten op zijn vroegst half november weer zal dalen.

Woensdag kwamen 8.764 meldingen van positieve tests bij het RIVM binnen. Dat is een forse groei, zo’n 7 procent meer dan de dag ervoor. De afgelopen week schommelde het aantal meldingen stevig: de ene dag was er een lichte daling, de volgende dag een stijging. Toch nam het aantal positieve tests af ten opzichte van september. Toen was de dagelijkse stijging redelijk stabiel met gemiddeld 7 procent, de afgelopen week was die groei gemiddeld 2,5 procent.

