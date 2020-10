Oversterfte in de VS: ruim 300.000 extra doden sinds begin pandemie

In totaal werken nu nog wereldwijd zo’n 33.000 mensen bij de Cathay Pacific Group. Het vooral in Azië actieve deel Cathay Dragon wordt volledig opgeheven. Cathay-topman Augustus Tang noemt de gevolgen van de coronapandemie voor de luchtvaart „verwoestend”. „De waarheid is dat we fundamenteel moeten herstructureren om te overleven”, aldus Tang.

De Hongkongse luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific schrapt als gevolg van de coronacrisis een groot deel van het aantal banen. Zo’n zesduizend medewerkers in Hongkong en daarbuiten worden ontslagen en rond de 2.600 openstaande vacatures zullen niet meer worden ingevuld. Dat heeft het bedrijf woensdag bekendgemaakt. Het vliegverkeer viel eerder dit jaar door de coronauitbraak wereldwijd bijna volledig stil en is sindsdien maar mondjesmaat weer hervat.

Huisartsenvereniging wil dat de zorg snel kan beschikken over sneltesten

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) vindt dat er spoedig sneltesten ingezet moeten worden om te voorkomen dat door het coronavirus de huisartsenzorg in gevaar komt. In een enquête, die vanaf nu iedere twee weken afgenomen zal worden, zei 58 procent van de huisartsen dat er bij hen in de praktijk dokters of andere medewerkers waren uitgevallen. Meestal zouden de patiënten er weinig van merken, maar een op de vijf artsen zegt dat er minder zorg kan worden geboden. Om de gevolgen van het virus op de huisartsenzorg te verminderen acht de LHV de inzet van sneltesten „noodzakelijk”.

De uitval in de huisartsenpraktijk komt volgens de enquête doordat er besmettingsgevallen onder de medewerkers zijn, of doordat ze in quarantaine moeten vanwege contact met een patiënt of in afwachting zijn van de uitslag van hun coronatest. De LHV zegt signalen te krijgen dat meer en meer huisartsen overwegen om zelf maar sneltesten in te zetten. Het zou volgens de vereniging beter zijn als daar landelijk beleid voor komt.

„We zijn al weken in gesprek met het ministerie van VWS, RIVM en GGD GHOR over sneltesten”, zegt Carin Littooij van de LHV op de site van de vereniging. „Gevalideerde testen moeten nu snel ter beschikking komen. Zodat huisartsen en hun medewerkers in de eigen praktijk getest kunnen worden en er direct duidelijkheid is over hun inzetbaarheid.” Volgens Littooij zouden de sneltesten verlichting kunnen bieden voor zowel de huisartsenpraktijk als andere sectoren van de zorg.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft miljoenen sneltests ingekocht, waaronder 1,3 miljoen antigeentests die nog deze maand geleverd worden. In november wordt begonnen met de eerste fase van de uitrol, schreef minister Hugo de Jonge vorige week in een brief aan de Tweede Kamer. Wanneer de sneltests op grote schaal ingezet zullen worden, kon hij nog niet zeggen.