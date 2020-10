Brexitonderhandelingen worden deze week hervat

De Brexitonderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU worden nog deze week officieel hervat. Dat heeft Downing Street woensdagavond laten weten. De onderhandelaar van de Britse kant, David Frost, zei dat vanaf donderdag weer intensief gesproken zal worden over een handelsakkoord, dat volgend jaar moet ingaan. Frost pleegde eerder op woensdag hierover telefonisch overleg met zijn Europese evenknie, Michael Barnier. Eigenlijk zouden de twee elkaar ontmoeten, maar die afspraak werd afgelast.

De onderhandelaars gaan donderdag in Londen verder en werken tot zondag door. Daarna worden gesprekken afwisselend in Brussel en Londen gevoerd. De verklaring van Downing Street is een reactie op Barniers woorden in Brussel, eerder op woensdag. Met nog ruim twee maanden te gaan tot het einde van de transitieperiode, zocht Brussel toenadering tot de Britten. „Er is weinig tijd en we staan 24/7 klaar om te onderhandelen, over alle onderwerpen”, stelde EU-voorzitter Charles Michel.

‘Klaarmaken voor Brexit zonder akkoord’

Het VK en de EU verkeerden sinds vrijdag in een patstelling over hoe de handelsrelatie tussen de twee er na 31 december uit moet zien. Voor het weekend zei premier Boris Johnson dat de onderhandelingen wat hem betreft „klaar” waren omdat het „geen zin” had om nog langer met de EU rond de tafel te gaan. Het VK moest zich, aldus Johnson, „klaarmaken” voor een Brexit zonder handelsakkoord. Eerder had hij namelijk de EU-top afgelopen donderdag als deadline gesteld voor een akkoord.

Ondanks Johnsons stevige woorden trokken de Britten zich niet terug: maandag zei de Britse minister voor Kabinetszaken Michael Gove tegen de BBC dat de deur „op een kier” staat voor verdere onderhandelingen, mits de EU op belangrijke punten naar het VK toe beweegt. Brussel wil op zijn beurt weer dat de Britten opschuiven.

In een verklaring erkende Downing Street vandaag dat er nog „grote kloven” te overbruggen zijn. Het gaat dan met name over het heikele onderwerp visserij. Als het aan de EU ligt houden vissers in de toekomst dezelfde toegang tot Britse wateren, maar in het VK ligt dit gevoelig. Hoe dan ook loopt op 31 december de huidige transitieperiode af. Premier Johnson heeft al gezegd deze niet te zullen verlengen.