Borat wordt ernstig in tandeloos vervolg

Komedie Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan. Met: Sacha Baron Cohen, Irina Novak. Vanaf 23/10 te zien op Amazon Prime. ●●●●●

Het werd stil rond de Kazachse reporter Borat Sagdiyev na zijn hitfilm Borat uit 2006. In het begin van Borat Subsequent Moviefilm ontdekken we hoe dat komt. De trotse natie Kazachstan werd een lachertje, de export van kalium en schaamhaar kelderde en Borat kreeg de schuld.

Borat werd voor straf met zijn scrotum op de kop van jut gezet en in de goelag opgesloten. Nu is er weer hoop: president Nazarbajev wil graag lid worden van president McDonald Trumps wereldliga van dictators en stuurt de ervaren reporter op pad om ‘America’s ladies man’ Mike Pence om te kopen. Wellicht doet hij een goed woordje bij Trump als hij Borats dochter Sandra Jessica Parker (Irina Novak) cadeau krijgt.

‘Vintage’ Borat dus, maar helaas: tussen een leuk begin en een fraaie finale zit een eindeloze en stomvervelende roadtrip van Borat en zijn dochter door de Verenigde Staten. Niet alleen zijn de grappen en provocaties van de Britse komiek Sacha Baron Cohen pijnlijk voorspelbaar, dit vervolg blijkt met een onoplosbaar conceptueel probleem te kampen.

Borat, een van de vele alter ego’s van Sacha Baron Cohen, maakte in 2000 zijn debuut in Da Ali G. Show als argeloos seksistische, racistische en antisemitische reporter uit een imaginair Kazachstan. In 2006 was Borat de ster van een absurde mockumentary waarin hij de VS doorkruist om actrice Pamela Anderson als bruid te schaken. Onderweg zette hij Amerikanen in hun hemd; zijn brute primitivisme schokte keurige burgers, verraste beroemdheden, lokte rednecks uit de tent. Het resultaat bleek gênant grappig, soms verbijsterend.

Verkleed als Trump

Dat Borat weer op oorlogspad was, wisten we al. In februari werd hij verkleed als Trump gearresteerd met zijn dochter over zijn schouder onder het roepen van „Michael Penis, I brought the girl for you” – de vice-president legde een zaal Republikeinen net uit dat Covid-19 helemaal onder controle was. Als countryzanger zweepte hij wapenfanaten op om mee te brullen met teksten als „Journalists, what we gonna do? Chop them up like the Saudis do”. Trumps rechterhand Rudi Giuliani klaagde over een uit de hand gelopen interview.

Hoe erg dat interview met Giuliani uit de hand loopt, is een van de schaarse verrassingen van Borat Subsequent Moviefilm. Het overige is voorspelbaar. Borat schokt brave burgers of ze blijken schokkend ongeschokt. En er is weer een extreem scabreus tafereel: een Kazachse vruchtbaarheidsdans met veel menstruatiebloed op een chic debutantenbal.

Maar het probleem – de film onderkent dat ook – is dat iedereen Borat kent. Zijn overvaltechniek onthult dus weinig: wie het fenomeen treft is op zijn hoede of – nog erger – die speelt het spel mee. Sacha Baron Cohen ondervangt dat door de dochter naar voren te schuiven of Borat te vermommen, maar die slordig gemonteerde verkleedpartijen blijken te meta: een alter ego van een alter ego.

De kijker wil Borat, geen Borat verkleed als Cliff Safari of professor Drummond III. Maar als Borat opduikt, oogt alles bestudeerd en tandeloos. Baron Cohen komt er niet uit.

Zijn dit soort provocaties misschien überhaupt passé? Je vermoedt dat mensen wantrouwiger zijn nu YouTube overkookt van ‘pranksters’ die argeloze mensen schokken, verrassen of uit de tent lokken. Toch lijkt dat niet het probleem: Baron Cohen wist in 2018 in zijn serie Who is America? als Israëlisch terrorisme-expert Erran Morrad met succes bij zuidelijke politici te lobbyen voor een plan kleuters te bewapen in het klaslokaal. En als liberale ambtenaar ontlokte hij ouderwets hilarische reacties aan Kingman, Arizona met zijn plan daar een mega-moskee te bouwen. Mensen laten zich nog net zo in de luren leggen, alleen niet langer door Borat.

Provocaties

Een andere vraag is of Baron Cohens provocaties nog veel onthullen na vier jaar Trump. In 2006 keek je ervan op als rednecks vrolijk meezongen met Borats „Let’s throw the Jew down the well”., nu neem je Trumpfans die brullen dat ze Obama met de ‘Wuhan-flu’ willen injecteren ter kennisgeving aan. Het politieke discours is richting Borats imaginaire Kazachstan verschoven. En dat lijkt Sacha Baron Cohen zowaar een beetje ernstig te maken. Zo ontdekt Borats dochter op weg om de seksslaaf van Mike Pence – en daarna Rudy Giuliani – te worden het feminisme en zet Borat zelf vraagtekens bij zijn eigen misogynie en antisemitisme. Wat krijgen we nou? Zo’n didactische spanningsboog bij Sacha Baron Cohen, dat schokt pas echt.