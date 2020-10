Woensdag begon de 25ste editie van Amsterdam Dance Event in Amsterdam. Na een jarenlange verbouwing zou het statige Felix Meritis aan de Keizersgracht weer worden omgetoverd tot het knooppunt waar bookers, managers, labeleigenaren, dj’s en andere dance-professionals van over de hele wereld samenklonteren om te netwerken. Er was al budget uitgegeven aan een jubileumlogo. The Chainsmokers waren al geboekt. De rugzak die normaal aan de duizenden conferentiedeelnemers wordt uitgereikt was nog net niet besteld. Maar toen gooide corona roet in het eten.

Het grootste clubfestival ter wereld, dat in vijf dagen 400.000 bezoekers uit binnen- en buitenland trekt, kreeg vorige week een harde klap. Terwijl de twee kersverse directeuren, Jan Willen van de Ven en Meindert Kennis, in augustus nog besloten om toch liveconcerten te gaan organiseren, werd vorige week bekend dat de horeca weer op slot moest. Het was de zoveelste wending van de tornado die corona voor cultureel Nederland is gebleken. Daarbij vertrokken ze al vanuit een lastige positie. In november van 2019 besloot de raad van toezicht na een jaar niet meer samen verder te gaan met vertrekkend directeur Mariana Sanchotene. Over het waarom houden de twee nieuwe directeuren hun lippen op elkaar. Feit is wel dat er snel een programma moest worden opgetuigd dat een jubileum-editie waardig was. Daarom kwamen de ervaren Van de Ven (voorheen ADE-festivalmanager) en Kennis (voorheen marketingdirecteur bij Spinnin-Records) nog met grootse plannen in november. Maar met de voortdurend veranderende corona-spelregels moest de planning weer worden bijgesteld.

„ADE 2020 organiseren was gas geven in drijfzand”, zegt Van de Ven via een videoverbinding vanuit Amsterdam. Terwijl het ene na het andere zomerfestival besloot het blokkenschema een jaar door te schuiven, maakte ADE eind juni een gedurfde keuze: het ging wel door. „De clubs en festivals hebben het in Nederland, maar ook wereldwijd, ontzettend zwaar”, zegt Van de Ven. „De hele dancesector staat onder gigantische druk. Omdat we zo’n belangrijk platform zijn voor de hele scene, wilden we het festival wel door laten gaan.”

„Maar we wilden dat alleen doen als we de essentie van ADE konden overbrengen”, vult Kennis aan. „Het gevoel dat je vijf dagen lang wordt ondergedompeld in elektronische muziek in de volle breedte, dat je altijd meer mist dan je kan zien.”

De angst dingen te missen kun je natuurlijk ook hebben op andere festivals. Maar onder de ADE-vlag worden meer dan 800 evenementen georganiseerd op ruim 400 locaties door de hele stad. Bezoekers komen om wild te feesten in grote festivaltenten in Amsterdam-Noord, interviews bij te wonen in de Brakke Grond, een documentaire te bekijken in de Melkweg of een bijzondere expositie te bezoeken in het HEM-gebouw in Zaandam.

Een aantal toffe concerten

Wat het autocircuit is voor Monte Carlo en het carnaval is voor Rio de Janeiro is ADE voor Amsterdam. Het festivalgevoel begint al bij de geel-zwarte incheckbalie op Schiphol en de zwart-gele vlaggen die door de hele stad hangen. „Die zichtbaarheid is een belangrijk onderdeel”, zegt Kennis. „Daarom hangen die vlaggen er dit jaar gewoon weer.”

Tegelijkertijd is ADE 2020 natuurlijk in niks te vergelijken met hoe het was. „In maart dachten we: ‘alles kan wel weer tegen oktober’”, zegt Van de Ven. „Later werd het: we gaan een jaar overslaan. In juni, toen er weer meer mocht, hebben we een digital first-strategie gekozen. Vanaf 1 juli werden er weer zitconcerten gehouden met inachtneming van de anderhalvemeterregel. Toen bedachten we rond 1 augustus: ‘laten we dan toch kijken of we niet een aantal toffe concerten kunnen optuigen’.”

Maar toen kwam dinsdag, een week voor aanvang, de genadeklap. „De regels waren toch weer strenger dan gedacht. Op de persconferentie hoorden we dat ook het barpersoneel moet thuisblijven. Daarop hebben de Melkweg en Paradiso gezegd: dan blijven we dicht. Dat was echt pittig.”

We zien wel degelijk dat het glas halfvol is, ondanks alle beperkingen die COVID ons heeft opgelegd

Nu blijft er van de 25 geplande live optredens nog maar een handvol over waar publiek bij kan zijn, nu gratis (zie kader).

Gelukkig investeerde ADE al vanaf maart in de ontwikkeling van een digitaal platform. Op de website, die nog het meest lijkt op een interactief blokkenschema, rolt het aanbod in Instagram-vierkanten van links naar rechts door je scherm. Door vierkantjes aan te klikken kan je meekijken bij een interview of panel, zoals Timbaland die David Guetta en Martin Garrix vraagt hoe de ontwikkeling van hun sound de afgelopen jaren de hitparades heeft bepaald. Van de Ven: „Dat is vooraf opgenomen, maar het is wel exclusieve ADE-content.” Je kunt er ook live concerten meekijken die worden uitgezonden vanuit Paradiso of de Melkweg, lichtkunst bekijken waarin muziekbeleving in je brein wordt onderzocht of een exclusieve filmpremière zien, zoals Larry’s Garage, de documentaire over de club waar dj Larry Levan eind jaren zeventig geschiedenis schreef in New York.

Hoe leuk is een digitaal festival? „Omdat ADE pas in oktober plaatsvindt hebben we goed kunnen afkijken bij andere festivals wat wel en niet werkt”, zegt Kennis. „We wilden niet geforceerd proberen het festivalgevoel over te brengen. Het idee dat bezoekers achter hun laptop moeten kruipen met een biertje.” Van de Ven: „Als je voor zo weinig mensen iets organiseert moet het wel goeie content zijn. Er zijn vooral live concerten te zien en er is ook veel Nederlands talent.”

Er zijn ook dj-sets te beluisteren die zijn opgenomen op festivals als DGTL, Elrow, Awakenings, Sensation White en Mysteryland en die nog niet eerder zijn uitgebracht. Ook kun je via de site meekijken naar live panelgesprekken, die worden opgenomen (zonder publiek) in de ADE-studio in Felix Meritis.

Onderwerpen die het jaar 2020 tekenden zoals het ‘witwassen van techno’ en ‘racisme in de dancescene’ zijn niet expliciet geagendeerd. Waarom niet? „Het komt wel aan bod”, zegt Van de Ven. „ Robert Hood [Detroit-technoproducer, red.] gaat in gesprek met Femi Kuti [zoon van afrobeatpionier Fela Kuti, red.] over hun eigen activisme.” Verder gaat James Blake in gesprek met zijn eigen psychiater over de link tussen creativiteit en depressie en zijn er panelgesprekken over kansen na de pandemie.

ADE is ook de plek waar je iemand op de schouder tikt. Hoe moet je netwerken online? „We merkten dat bezoekers aan de conferentie altijd al veel contact met elkaar zochten via de elektronische database”, zegt Kennis. „Daarom hebben we daarbovenop een socialmedia-interface gebouwd.”

Van de Ven benadrukt dat ze vooral trots zijn dat ze elke keer „de tegels hebben omgedraaid om te kijken wat er wel kan. We zien wel degelijk dat het glas halfvol is, ondanks alle beperkingen die Covid ons heeft opgelegd.”

ADE 2020

Waar kun je nog wel naartoe? Op het NDSM-terrein is een expositie te zien van lichtkunstenaars Boris Acket en Vladimir Grafov, Because The Night (dag. 17-23 uur.) Op woensdag gaan Dutch composers NOW (Jasna Veličković, Dianne Verdonk, Vinkepeezer, en Mellema/Jurjus) live muziek componeren met een saxofoon, planten, magneten en elektronica in de Beurs van Berlage (17-18.15u.) Sjam Sjamsoedin & De Sluwe Vos hebben in een hutje op de hei een album gemaakt. De regisseur die ze meenamen heeft een film gemaakt die vrijdagmiddag wordt getoond in Doka (12.00). Daarnaast zijn er meerdere films over dans en nachtcultuur te zien in Kriterion (If It Were Love, Rize en Lil Buck), Lab 111 (No Hard Feelings) en Cincenter (If It Were Love) Inl. amsterdam-dance-event.nl