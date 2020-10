Zweden weert Huawei bij opzetten 5G-netwerk

Zweden weert technologie van het Chinese concern Huawei van zijn 5G-netwerk. Telecomautoriteit PTS heeft bedrijven die willen meedoen aan een veiling van 5G-frequenties dinsdag expliciet verboden Huawei-producten te gebruiken. Ook het Chinese telecommunicatiebedrijf ZTE is niet welkom. Er heersen zorgen over Chinese spionage via apparatuur van Huawei.

Het decreet van PTS is gebaseerd op „inschattingen van het Zweedse leger en de inlichtingendiensten”. Telecombedrijven moeten Huawei en ZTE links laten liggen als ze een nieuw 5G-netwerk willen optuigen, en moeten apparatuur van de Chinese fabrikanten ook verwijderen uit bestaande zendmasten en datacentra die ze voor 5G willen inzetten. Uiterlijk op 1 januari 2025 moet dat gebeurd zijn. Aanbieders die niet aan de voorschriften voldoen, kunnen geen aanspraak maken op een 5G-frequentie. De veiling vindt volgende maand plaats. Huawei en ZTE hebben nog niet gereageerd op het Zweedse besluit.

Veel westerse landen buigen zich momenteel over de vraag of Huawei moet worden toegelaten op de 5G-netwerken die overal worden opgebouwd. Zweden is niet het eerste land dat Huawei de deur wijst: het Verenigd Koninkrijk bepaalde in de zomer al dat het Chinese bedrijf geen onderdelen mag leveren voor de 5G-infrastructuur. De Belgische providers Proximus en Orange maakten twee weken geleden bekend dat ze Huawei gaan vervangen door Nokia.

De Verenigde Staten waarschuwen hun bondgenoten geen technologie van Huawei te gebruiken. Beijing zou via ‘achterdeurtjes’ in de Chinese apparatuur kunnen meekijken bij westerse overheden en bedrijven, wat verstrekkende gevolgen kan hebben als Huawei op grote schaal bijdraagt aan het opzetten van 5G-netwerken. In de VS is Huawei al langer verbannen, net als in landen als Australië, Nieuw-Zeeland en Japan. In Nederland moet de beslissing over het al dan niet toelaten van het bedrijf in het 5G-netwerk nog vallen.