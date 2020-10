VS halen Soedan tegen betaling van terreurlijst af

De Verenigde Staten staan op het punt om Soedan van de lijst met terreurstaten te halen. De 335 miljoen dollar die de Amerikaanse president Donald Trump daarvoor verlangde, is dinsdagmiddag overgemaakt door de centrale bank van Soedan. Trump wilde het geld als compensatie voor Amerikaanse slachtoffers van aanslagen op de ambassades in Kenia en Tanzania in 1998 en in 2000 op marineschip USS Cole, dat toen lag aangemeerd in Jemen. De Soedanese dictator Omar al-Bashir bood de daders van beide terreuracties asiel.

Met de transactie van dinsdagmiddag komt een einde aan ruim 27 jaar internationale isolatie van het regime in Khartoum. Sinds dictator Bashir vorig jaar werd afgezet, wordt door beide regeringen overlegd over normalisatie van de banden. Een door de regering-Trump toegevoegde voorwaarde is dat Soedan dat ook met Israël doet. In de dertig jaar onder Bashir was Soedan nog fel anti-Israël. Als daar nu inderdaad verandering inkomt, wordt Soedan na de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein het derde islamitische land dat in korte tijd naar Israël toe beweegt.

Crisis

Khartoum wil voor die toenadering wel het nodige terug. Soedan verkeert in een zware economische crisis en heeft internationaal voor 60 miljard dollar aan schulden uitstaan. Het land is dringend op zoek naar internationale hulp, maar komt daar pas voor in aanmerking zodra het van de Amerikaanse lijst met terreurstaten is gehaald. Nu dat moment aanstaande is, lijkt de regering in Khartoum daar vast op voor te sorteren. Axios schrijft dat Khartoum voor 3 miljard dollar aan humanitaire hulp heeft gevraagd en de komende drie jaar nog economische bijstand wil van de VS en de Emiraten. Volgens Reuters staat bij de Amerikanen bovendien een aanvraag uit voor een miljoen ton tarwe.

De toenmalige Amerikaanse president George H.W. Bush zette Soedan in 1993 op de lijst omdat dictator Omar al-Bashir onderdak bood aan het Libanese Hezbollah en Palestijnse bewegingen die volgens de Verenigde Staten terreur bedrijven. Als Soedan straks is geschrapt, blijven daarop alleen Noord-Korea, Iran en Syrië achter.