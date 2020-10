Vrijspraak voor politie-inspecteur die agent aanhield

De aanhouding van politieagent Anis Raiss (33) in het politiebureau van Enschede in 2016 door politie-inspecteur Herbert Hoekerswever (55) was niet onrechtmatig. Bij de arrestatie werd alleen proportioneel geweld gebruikt, waardoor geen sprake was van mishandeling. Dat oordeelde de rechtbank Overijssel dinsdag.

Op verzoek van verdachte Hoekerswever werd de rechtbank door het hof gelast deze strafzaak te behandelen. Hoekerswever wilde zelf terechtstaan omdat Raiss na zijn arrestatie in 2016 onder meer via een interview in NRC had gezegd dat zijn aanhouding het gevolg was van etnisch profileren. Het OM vond in 2017 dat er wel sprake was van wederrechtelijke vrijheidsberoving en mishandeling. Justitie wilde dat de politie de zaak disciplinair zou afdoen.

Hoekerswever vertelde twee weken geleden dat Raiss werd ingerekend omdat hij weigerde zich te identificeren. Raiss verklaarde in 2016 dat hij een politieagent was die zijn broer wilde helpen bij het doen van aangifte. Hij had alleen geen identiteitsbewijs bij zich. Toen de gemoederen in het politiebureau hoog opliepen omdat Raiss te horen kreeg dat de aangifte online diende te gebeuren, werd Hoekerswever als chef van dienst te hulp geroepen. Hij kreeg te horen dat er „een gestoord gebakje” bij de balie stond.

Met de vraag om zich te identificeren was niks mis, aldus de rechtbnak. „De rechtbank is van oordeel dat er wel degelijk reden bestond om te achterhalen met wie verdachte [Hoekerswever] van doen had, nu aangever [Raiss] zich had uitgegeven voor politieman en aangever volgens zijn informatie kennelijk voor nogal wat onrust had gezorgd”, aldus de rechters.

Van mishandeling bij de arrestatie is volgens de rechtbank niets gebleken. „Gelet op het door aangever gepleegde verzet bij de aanhouding is de rechtbank van oordeel dat het toegepaste geweld noodzakelijk, adequaat en proportioneel is geweest.”

Raiss noemt in een reactie het vonnis „teleurstellend”. Hij zegt „de plotse ommezwaai” van het OM, dat eerst strafbare feiten constateerde maar later vrijspraak vroeg, niet goed te begrijpen.

Het OM zegt van mening te zijn veranderd nadat het hof opdracht gaf tot vervolging. De oude aanklager ging met pensioen en de nieuwe officier van justitie meende na een „eigen afweging” dat politieman Hoekerswever niet strafbaar had gehandeld.

Raiss heeft de rechtbank ook gevraagd om de verdachte te veroordelen tot het betalen van 70.447 euro schadevergoeding aan hem. Raiss is door de gebeurtenissen van 2016 niet meer in staat te werken. Hij vorderde onder meer 34.000 euro aan gemiste inkomsten en 5.850 euro voor het inhuren van huishoudelijke hulp omdat hij zijn huis niet kan poetsen. Ook die vorderingen werden door de rechtbank afgewezen.

Er loopt op verzoek van de politiechefs van Amsterdam en Oost-Nederland nog een onafhankelijk onderzoek van een commissie van externe deskundigen naar de zaak. Raiss werkt hier niet aan mee omdat „de commissie het aan de politie zou overlaten te beslissen wat ze wel en niet over hun bevindingen publiceren”, aldus Raiss.