Vlakke moorddocu in socialemediatijdperk

Shanann Watts deelt haar hele leven op Facebook. Ze post dagelijkse filmpjes van haar twee jonge dochters CeCe en Bella. Familievakanties en feestdagen. Zelfs haar man Chris’ reactie als ze hem vertelt opnieuw zwanger te zijn. Wie haar volgt op Facebook, ziet een ogenschijnlijk gelukkig, doorsnee Amerikaans gezin met een groot huis in de suburbs en twee auto’s voor de deur.

Tot Chris in 2018 Shanann en hun twee kinderen om het leven brengt.

De Netflix-documentaire American Murder: The Family Next Door schetst de aanloop tot het moment in de rechtszaal dat Chris driemaal levenslang krijgt. Dat gaat aan de hand van de talloze beelden die Shanann op social media deelde, de sms’jes die ze stuurde en de politievideo’s van de zoektocht naar Shanann en de verhoren van Chris.

American Murder is daarmee een echte documentaire van het socialemediatijdperk. De publieke liefdesverklaringen aan Chris, ‘de perfecte vader’, die Shanann gretig op Facebook deelt krijgen nu een pijnlijk tweede leven. Een die ze zelf nooit voor ogen had. Voor ieder moment is een bijpassend filmpje of fotoreeks. Op de dag dat ze een vriendin sms’t dat Chris haar de hele vakantie nog niet heeft aangeraakt en ze vreest dat er iets ernstig mis is, deelt ze op Facebook foto’s van een gelukkig gezinnetje op het strand.

Dit intieme kijkje in Shananns leven in combinatie met de camerabeelden die de politieagenten maakten toen ze voor het eerst poolshoogte kwamen nemen bij een zogenaamd onwetende Chris – hij ‘vindt’ Shananns trouwring op haar nachtkastje, merkt op dat zijn dochters dekentjes verdwenen zijn – en zijn leugendetectortest, maken dat de kijker op de voorste rij zit bij dit gruwelijke familiedrama. Maar het zorgt er ook voor dat er vrijwel geen enkele vraag over hun relatie of over zijn motief wordt beantwoord. Niet onbelangrijk wanneer een man zijn eigen vrouw en kinderen vermoordt.

De vorm biedt ook geen ruimte in te gaan op de fanatiekelingen die Shananns vele posts uitplozen en aan de hand daarvan tientallen complottheorieën vormden. Of de tegenstrijdige verhalen van de vrouw met wie Chris een affaire blijkt te hebben. Al met al redelijk oppervlakkig. Prima voor Facebook, minder prettig bij zo’n gruwelijke misdaad.

Serie American Murder: The Family Next Door Duur: 82 minuten Netflix ●●●●●