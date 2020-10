Toplaag fiscus negeerde in 2017 waarschuwingen over toeslagenaffaire

De top van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst hebben in 2017 een memo over problemen met de toeslagen van driehonderd gezinnen in Eindhoven genegeerd. In het document stond onder meer het advies om door de Toeslagenaffaire gedupeerde ouders schadevergoedingen te betalen. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën, D66) heeft het document op verzoek van CDA’er Pieter Omtzigt dinsdag alsnog met de Tweede Kamer gedeeld.

Het memo is geschreven door een ambtelijk expert die er intern op toe moest zien dat de fiscus zich aan de wet hield. Deze persoon noemt het handelen van het zogenoemde Combiteam Aanpak Facilitators (CAF) laakbaar en onrechtmatig. Het CAF zette resoluut de toeslag van meer dan driehonderd gezinnen stop, toen bleek dat bij acht cliënten van een gastouderbureau in Eindhoven „onvolkomenheden” waren gevonden. In weerwil van adviezen in het memo, zijn rechtszaken tegen de ten onrechte van fraude beschuldigde ouders gewoon doorgezet.

‘Onjuiste rechtsgronden’

Uit het memo blijkt bovendien dat bezwaren tegen het stopzetten van toeslagen al jaren op de plank lagen. Vragen van ouders werden niet beantwoord en er werden „onjuiste rechtsgronden” gebruikt voor stopzetting. Met het advies ouders te compenseren voor het verlies van hun toeslagen, is niets gebeurd. Evenmin is het dinsdag gepubliceerde memo met de Tweede Kamer of de commissie-Donner gedeeld, nadat het document in juni vorig jaar intern bij de fiscus was opgedoken.

De commissie-Donner was juist om advies gevraagd voor de inrichting van tegemoetkoming voor gedupeerde ouders. Uit onderzoek van RTL Nieuws en Trouw bleek het om zeker 26.000 ouders, veelal met een migratieachtergrond, te gaan. Zij werden tussen 2013 en 2017 ten onrechte aangemerkt als fraudeur. De uitbetaling van compensatie aan deze groep verloopt nog alles behalve voorspoedig. Gemeenten helpen ouders met de ernstigste problemen.

Verdiende aandacht

Uit de brief van Van Huffelen: „Het memo laat opnieuw zien dat kritische signalen van medewerkers over de werkwijze in de CAF-11 zaak helaas pas veel te laat de aandacht hebben gekregen die zij verdienden.” CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, die het memo bij Van Huffelen opvroeg: „Als toen was geluisterd, was alles drie jaar geleden al opgelost!”