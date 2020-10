Theater openhouden voor 30 man publiek is meestal niet te doen

Het gros van de theaters heeft besloten om de deuren de komende weken te sluiten en voorstellingen te annuleren of door te schuiven, aldus Esther den Breejen, woordvoerder van de VSCD, de brancheorganisatie van schouwburgen en concertzalen. Vorige week besloot het kabinet dat er maximaal dertig bezoekers bij voorstellingen en optredens mochten zijn. Dat gebeurt mondjesmaat. „Er wordt her en der nog wel gespeeld in de kleinere zalen, met de nodige aanpassingen, maar voor de meeste zalen is dat geen doen.”

De agenda’s van de theaters die openblijven, zijn een lappendeken van annuleringen, verplaatsingen en voorstellingen die wel doorgaan. Zoals Het Nationale Theater in Den Haag, dat drie theaters, groot en klein, beheert: „Samen kijken we naar wat wél kan en bieden we graag troost in deze bizarre tijd.” Theater de Meervaart in Amsterdam heeft twee zalen en kiest voor de half-om-methode: „De voorstellingen in de Rode Zaal worden verplaatst naar een latere datum. De voorstellingen in de Blauwe zaal worden waar mogelijk gespeeld voor 30 personen.” Maar Luxor in Rotterdam laat weten: „Voor ons als groot theater met een normale capaciteit van 1500 (nieuwe Luxor Theater) en 900 (oude Luxor Theater) bezoekers, is het helaas niet mogelijk om voor 30 bezoekers te spelen.”

De reacties van het publiek getuigen net als bij de eerste stroom van afzeggingen van veel loyaliteit en trouw, zegt Den Breejen: „We hebben niet de indruk dat het publiek massaal zijn geld terug vraagt. Men wacht op nieuwe data van voorstellingen en bewaart de kaarten.” Theater aan het Vrijthof in Maastricht bijvoorbeeld vraagt het publiek kaarten te blijven kopen, want bij annulering krijgt iedereen zijn geld terug: „We hebben daar inmiddels grote behendigheid en ervaring in gekregen”, schrijft het theater.

Financieel werden instellingen niet veel beter van de voorstellingen met beperkte capaciteit. Het ging erom in contact met het publiek te blijven en het idee te handhaven dat de theaters nog toegankelijk en actief waren. Tot voor kort dachten de meeste podia met het geld van de steunpakketten dit jaar wel te overleven.

De nieuwe, aangescherpte maatregelen zijn vooral een klap voor de moraal. Mede omdat veel podia zich net hiervoor nog druk hadden gemaakt over het verkrijgen van ontheffing voor de maatregelen die eind september werden afgekondigd: de veiligheidsregio’s mochten toen besluiten om zalen met een veilig protocol meer dan dertig bezoekers te laten ontvangen. Onder meer Vlaams cultureel centrum De Brakke Grond in Amsterdam en comedyclub Haug in Rotterdam spreken nu van „pijn in het hart” bij het sluiten van hun deuren. En een productiehuis als Stage Entertainment, dat net een herstart van Tina de musical had gepland – die nu weer is geannuleerd – spreekt bij monde van algemeen directeur Albert Verlinde van „een ongelofelijke domper” – ook voor het publiek.

De vertegenwoordigers van de cultuursector, verenigd in een taskforce, dringen bij het kabinet wel aan op andere voorwaarden voor podia in de routekaart met coronamaatregelen. Dit schema geeft aan bij welke vier risiconiveaus van besmetting er welke maatregelen worden getroffen. Al vanaf niveau 2 (‘Zorgelijk’) zijn samenkomsten van meer dan 60 personen verboden.

Alleen bij het lichtste niveau (‘Waakzaam’) worden de maximale aantallen losgelaten en zouden de theaters wellicht terug kunnen naar het 1,5-meterprotocol dat de afgelopen periode succesvol werd gehanteerd. Dat kwam neer op circa 25 procent van de normale zaalbezetting. Den Breejen: „Dat is nog steeds ver onder het niveau dat nodig is om rendabel te kunnen werken. Er is 50 tot 60 procent nodig om break-even te draaien.”

Het perspectief voor de podiumkunsten is nu erg donker. En dus blijft de vrees dat het „bijna onmogelijk wordt om de sector overeind te houden”.