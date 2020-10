‘The Last Right’: op roadtrip met een afbreekbare doodskist

Wanneer advocaat Daniel (Michiel Huisman) vanuit Amerika terugvliegt naar zijn geboorteland Ierland om zijn moeder te begraven, krijgt hij er door een bizarre omstandigheid een tweede lijk bij. Het is de uitdrukkelijke wens van deze gestorven man om naast zijn broer begraven te worden op Rathlin Island in Noord-Ierland. Dat is ver weg van het plaatsje Clonakilty, waar Daniels autistische broertje Louis (Samuel Bottomley) woont. Die is door de dood van hun moeder wees geworden en Daniel wordt tegen wil en dank zijn voogd.

Als The Last Right eenmaal op stoom is, volgt een tocht door Ierland, met begrafenisassistente Mary (Niamh Algar) als bijrijder van de nukkige Daniel en het stoffelijk overschot in een ecologisch afbreekbare kist op het dak van Daniels oude Volvo. Ze worden achtervolgd door een norse politieman en een sympathieke politiestagiaire. Om de vergelijking met Rain Man te neutraliseren maakt regisseur-scenarist Aoife Crehan er aan het begin van de rit dwars door Ierland alvast een grap over, waarbij Louis erop wijst hoe vreselijk inaccuraat die klassieker autisme portretteert.

The Last Right kruist het genre van de roadmovie met elementen uit de romantische komedie. Het resultaat is in grote lijnen voorspelbaar maar ook plezierig, met Huisman en Algar als prettig koppel.

Komedie The Last Right Regie: Aoife Crehan. Met: Michiel Huisman, Samuel Bottomley, Niamh Algar. In: 33 bioscopen ●●●●●