Ik zit op het terras, toen dat nog mocht, en luister naar het gesprek van twee serveersters.

Vraagt de ene: „Jij bent met je familie toch net getest op corona?”

„Ja”, zegt de ander, „wij waren gelukkig allemaal positief!”

