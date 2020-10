Steeds meer mondkapjes zwerven door Nederland

In Beeld

Vrijwilligers van Nederland Schoon komen steeds meer zwerfafval tegen op straat dat te maken heeft met het coronavirus. Aanvankelijk veelal wegwerphandschoenen, maar sinds het „dringende” kabinetsadvies om in publieke ruimtes mondkapjes te dragen, zwerven er ook steeds meer gezichtsmaskers op straat. Directeur van Nederland Schoon Helene van Zutphen maakt zich zorgen over de toename en roept Nederlanders op hun mondkapjes op de juiste manier weg te gooien: bij het restafval in de prullenbak. Vrijwilligers van Nederland Schoon komen de zwerfkapjes op de gekste plekken tegen.