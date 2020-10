RVD: prinsessen Amalia en Alexia bleven langer in Griekenland

De prinsessen Amalia (16) en Alexia (15) zijn zaterdag niet met hun ouders vanuit Griekenland terug naar Nederland gereisd. De twee oudste dochters van koning Willem-Alexander keerden dinsdagavond terug met een lijnvlucht. Dat bevestigt de RVD dinsdagavond aan NRC, naar aanleiding van berichtgeving van RTL Boulevard.

De jongste dochter, prinses Ariane (13), reisde wel met het koninklijk paar mee terug naar Nederland, nadat over de vakantie ophef was ontstaan. De oudste dochters bleven achter omdat volgens de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) onvoldoende vrije plekken aan boord van de KLM-vlucht waren voor het volledige gezin en hun beveiliging.

„De keuze is gemaakt om als koninklijk paar terug te keren met de jongste dochter”, laat een woordvoerder van de RVD weten. De dienst wil niet kwijt waarom niet eerder is gecommuniceerd dat de prinsessen pas later naar Nederland zouden komen, en waar de twee tussentijds verbleven. De koning beschikt over een vakantieadres in het land.

Vrijdagavond werd bekend dat koning Willem-Alexander en zijn gezin hun vakantie in Griekenland zouden afbreken, wegens de ophef die was ontstaan over hun buitenlandse reis. Hun verblijf ligt weliswaar in ‘geel’ gebied, maar het besluit om te gaan was omstreden, omdat het kabinet juist had opgeroepen om tijdens de herfstvakantie zoveel mogelijk in Nederland te blijven.